16 поранених, зокрема дитина: Ворог за добу атакував 20 населених пунктів Херсонщини

Упродовж доби російські військові обстріляли Херсон та ще 19 населених пунктів області, унаслідок чого є поранені.

Про ситуацію в області станом на ранок 7 грудня розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Зміївка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Новокаїри, Нововоронцовка, Зорівка, Шляхове, Понятівка, Давидів Брід, Веселе, Мала Олександрівка та місто Херсон.



Також ворог скерував три ракетні удари по Бериславському району.

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Як зазначається, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, зерносховище, автозаправну станцію та приватні автомобілі.



Повідомляється, що через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них одна дитина.

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