П’ятеро людей постраждали внаслідок атаки ворожого дрона на цивільне авто на Херсонщині
Російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Білозерській громаді Херсонської області, є поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.
"П’ятеро людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок ворожої атаки. Орієнтовно о 15:15 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що двох жінок та двох чоловіків з вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики їх дообстежують.
Ще одній жінці, 33 років, бригада "екстренки" надала допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.
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