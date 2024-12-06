П’ятеро людей постраждали внаслідок атаки ворожого дрона на цивільне авто на Херсонщині

Російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Білозерській громаді Херсонської області, є поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"П’ятеро людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок ворожої атаки. Орієнтовно о 15:15 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двох жінок та двох чоловіків з вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики їх дообстежують.



Ще одній жінці, 33 років, бригада "екстренки" надала допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.

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