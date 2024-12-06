Пятеро человек пострадали в результате атаки вражеского дрона на гражданское авто на Херсонщине
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Белозерской громаде Херсонской области, есть раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
"Пять человек пострадали в Белозерской громаде в результате вражеской атаки. Ориентировочно в 15:15 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двух женщин и двух мужчин со взрывными и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Медики их дообследуют.
Еще одной женщине, 33 лет, бригада "экстренки" оказала помощь на месте. От госпитализации она отказалась.
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