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Новости Агрессия России против Украины
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Пятеро человек пострадали в результате атаки вражеского дрона на гражданское авто на Херсонщине

Дрон з вибухівкою

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Белозерской громаде Херсонской области, есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Пять человек пострадали в Белозерской громаде в результате вражеской атаки. Ориентировочно в 15:15 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двух женщин и двух мужчин со взрывными и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Медики их дообследуют.

Еще одной женщине, 33 лет, бригада "экстренки" оказала помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

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Автор: 

обстрел (26995) Херсонская область (4735) Белозерка (30)


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