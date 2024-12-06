Пятеро человек пострадали в результате атаки вражеского дрона на гражданское авто на Херсонщине

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Белозерской громаде Херсонской области, есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

"Пять человек пострадали в Белозерской громаде в результате вражеской атаки. Ориентировочно в 15:15 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двух женщин и двух мужчин со взрывными и черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Медики их дообследуют.



Еще одной женщине, 33 лет, бригада "экстренки" оказала помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Также смотрите: За сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Херсонщины. Утром ударил по Камышанам и Антоновке. ФОТОрепортаж