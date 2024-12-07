Росіяни обстріляли Давидів Брід на Херсонщині, троє поранених

У п'ятницю, 6 грудня, російські загарбники обстріляли Давидів Брід Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки три людини дістали поранення.

Про це в Telegram повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через російський обстріл постраждав 40-річний чоловік. У нього вибухова травма та множинні уламкові поранення спини. Його доправили до лікарні.

Пізніше в ОВА повідомили про ще двох поранених внаслідок удару по Давидовому Броду. До лікарні у тяжкому стані доправили 44-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму та проникаюче поранення грудної клітки.

Також шпиталізували 41-річного чоловіка. У нього - мінно-вибухова травма та поранення обличчя.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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