Россияне обстреляли Давыдов Брод на Херсонщине, трое раненых

В пятницу, 6 декабря, российские захватчики обстреляли Давыдов Брод Херсонской области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российского обстрела пострадал 40-летний мужчина. У него взрывная травма и множественные осколочные ранения спины. Его доставили в больницу.

Позже в ОВА сообщили еще о двух раненых в результате удара по Давыдовому Броду. В больницу в тяжелом состоянии доставили 44-летнего мужчину. Он получил взрывную травму и проникающее ранение грудной клетки.

Также госпитализировали 41-летнего мужчину. У него минно-взрывная травма и ранение лица.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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