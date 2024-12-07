Россияне обстреляли Давыдов Брод на Херсонщине, трое раненых
В пятницу, 6 декабря, российские захватчики обстреляли Давыдов Брод Херсонской области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за российского обстрела пострадал 40-летний мужчина. У него взрывная травма и множественные осколочные ранения спины. Его доставили в больницу.
Позже в ОВА сообщили еще о двух раненых в результате удара по Давыдовому Броду. В больницу в тяжелом состоянии доставили 44-летнего мужчину. Он получил взрывную травму и проникающее ранение грудной клетки.
Также госпитализировали 41-летнего мужчину. У него минно-взрывная травма и ранение лица.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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izzabaru #594100
показать весь комментарий07.12.2024 11:55 Ответить Мне нравится 0
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