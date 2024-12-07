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Новости Война
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Россияне обстреляли Давыдов Брод на Херсонщине, трое раненых

На Херсонщині троє поранених через обстріл РФ

В пятницу, 6 декабря, российские захватчики обстреляли Давыдов Брод Херсонской области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российского обстрела пострадал 40-летний мужчина. У него взрывная травма и множественные осколочные ранения спины. Его доставили в больницу.

Позже в ОВА сообщили  еще о двух раненых в результате удара по Давыдовому Броду. В больницу в тяжелом состоянии доставили 44-летнего мужчину. Он получил взрывную травму и проникающее ранение грудной клетки.

Также госпитализировали 41-летнего мужчину. У него минно-взрывная травма и ранение лица.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Автор: 

обстрел (26995) Херсонская область (4735) Давыдов Брод (1)


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А чим кацапи туди дістали? Там до річки Дніпро по прямій майже 50 км. Тобто, звичайна артилерія не дістане. Тільки шахед, ракета, або "Смерч".

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07.12.2024 11:55 Ответить
 
 