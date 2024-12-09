Минулої доби рашисти вбили людину на Херсонщині. Зранку атакували з БпЛА авто комунального підприємства у передмісті Херсону. ФОТОрепортаж
Минулої доби по деокупованому правобережжю Херсонської області російські війська били з артилерії та різних видів БпЛА. Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Новорайськ та Гаврилівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.
Зазначається, російські військові били по інфраструктурі. У населених пунктах пошкоджено два приватні будинки, автомобілі, навчальний заклад і газопровід.
Протягом дня війська РФ атакували з артилерії та БпЛА житлові квартали Херсона та Антонівки.
Зранку 9 грудня російські окупанти знову атакували з безпілотника авто одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.
Люди працювали у передмісті. Їм пощастило вижити. У трьох працівників КП - гостра реакція на стрес
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