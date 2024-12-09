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Новини Фото Війна
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Минулої доби рашисти вбили людину на Херсонщині. Зранку атакували з БпЛА авто комунального підприємства у передмісті Херсону. ФОТОрепортаж

Минулої доби по деокупованому правобережжю Херсонської області російські війська били з артилерії та різних видів БпЛА. Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Новорайськ та Гаврилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Зазначається, російські військові били по інфраструктурі. У населених пунктах пошкоджено два приватні будинки, автомобілі, навчальний заклад і газопровід.

Протягом дня війська РФ атакували з артилерії та БпЛА житлові квартали Херсона та Антонівки.

Обстріли 8 грудня Херсонщини
Обстріли 8 грудня Херсонщини
Обстріли 8 грудня Херсонщини

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Зранку 9 грудня російські окупанти знову атакували з безпілотника авто одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

Люди працювали у передмісті. Їм пощастило вижити. У трьох працівників КП - гостра реакція на стресУдар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня
Удар по авто 9 грудня

Автор: 

Херсон (3344) Антонівка (67)


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09.12.2024 11:19 Відповісти
 
 