Війська РФ атакували дроном Кіндійку: поранено чоловіка

Сьогодні, 8 грудня 2024 року, війська РФ атакували Кіндійку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"З Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправлено 42-річного чоловіка. Близько 10.00 він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог за добу атакував 20 населених пунктів Херсонщини: 16 поранених, зокрема дитина.