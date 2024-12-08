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Війська РФ атакували дроном Кіндійку: поранено чоловіка

Удари по Херсонщині 5 грудня

Сьогодні, 8 грудня 2024 року, війська РФ атакували Кіндійку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"З Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправлено 42-річного чоловіка. Близько 10.00 він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог за добу атакував 20 населених пунктів Херсонщини: 16 поранених, зокрема дитина. 

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обстріл (28365) Херсон (3344) Херсонська область (5728)


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