Війська РФ атакували дроном Кіндійку: поранено чоловіка
Сьогодні, 8 грудня 2024 року, війська РФ атакували Кіндійку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"З Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправлено 42-річного чоловіка. Близько 10.00 він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог за добу атакував 20 населених пунктів Херсонщини: 16 поранених, зокрема дитина.
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