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Войска РФ атаковали дроном Киндейку: ранен мужчина

Удари по Херсонщині 5 грудня

Сегодня, 8 декабря 2024 года, войска РФ атаковали Киндейку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

"Из Киндейки в одну из херсонских больниц доставили 42-летнего мужчину. Около 10.00 он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг за сутки атаковал 20 населенных пунктов Херсонщины: 16 раненых, в том числе ребенок.

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обстрел (27114) Херсон (2815) Херсонская область (4760)


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