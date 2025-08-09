Росія свідомо атакує мирних жителів: Це система, - Лубінець

Росія свідомо вбиває українських цивільних, про що український омбудсмен системно інформує ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ та Раду Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія свідомо атакує мирних жителів: скидає вибухівку з дронів, обстрілює їх із різної зброї та безжалісно вбиває. За даними Моніторингової місії ООН в Україні, з початку повномасштабного вторгнення загинуло 13 580 цивільних осіб. І це не остаточні цифри", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що лише сьогодні вранці росіяни атакували дроном маршрутний автобус у Херсоні. Двоє людей загинули, 16 – дістали поранення. Подібне сталося й на Запоріжжі. Ворог вдарив дроном по автівці - двоє людей всередині були вбиті.

Лубінець наголошує, що це - тяжкі злочини, заборонені міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими конвенціями та їх Додатковими протоколами.

"Стаття 3, спільна для усіх чотирьох Конвенцій, забороняє насильство щодо осіб, які не беруть участі у бойових діях. Водночас РФ порушує права, гарантовані Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Європейською конвенцією з прав людини", - додав він.

Як Омбудсман України, Лубінець системно інформує ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ, Раду Європи про численні факти порушень РФ: "За злочини проти людяності ворог має понести найсуворішу відповідальність".