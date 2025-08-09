Окупанти обстріляли автобус із цивільними у передмісті Херсону: двоє загиблих та 16 поранених. ФОТО

9 серпня 2025 року близько 08:30 російські окупати безпілотником завдали удару по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та начальник ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб.

Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

Станом на 10:20 стало відомо про збільшення кількості постраждалих.

"Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували", - зазначив Прокудін.

