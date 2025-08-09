УКР
Окупанти обстріляли автобус із цивільними у передмісті Херсону: двоє загиблих та 16 поранених. ФОТО

9 серпня 2025 року близько 08:30 російські окупати безпілотником завдали удару по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та начальник ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. 

удар по автобусу у Херсоні

Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.

Станом на 10:20 стало відомо про збільшення кількості постраждалих.

"Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували", - зазначив Прокудін.

Ще виродок Тампон хоче цих людоїдів і вбивць мирного населення нагородити українською землею.
09.08.2025 10:03 Відповісти
Співчуття рідним загиблих,одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
09.08.2025 10:07 Відповісти
І так кожен день свідомий геноцид варварів проти мирного населення.
09.08.2025 10:03 Відповісти
І так кожен день свідомий геноцид варварів проти мирного населення.
09.08.2025 10:03 Відповісти
Ще виродок Тампон хоче цих людоїдів і вбивць мирного населення нагородити українською землею.
09.08.2025 10:03 Відповісти
Зеля зараз повинен заткнути пасть про мир і вимагати від Тампона дотриматися слова і ввести санкції проти Сосії і дати зброю Україні.
09.08.2025 10:18 Відповісти
Співчуття рідним загиблих,одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
09.08.2025 10:07 Відповісти
Для хремля напрямок Одеса- Молдова самий головний. Не треба про це забувати
А треба взяти під контроль Приднестровье. Відкомандировати туди ГУР І БРАТСТВО - вони спеці по Приднестровью
09.08.2025 10:14 Відповісти
09.08.2025 10:18 Відповісти
Думаю справа з придністров'ям і молдовою вже вирішена якщо Тампон нагне Україну на капітуляцію. Якщо Україна віддасть крим і частину херсонської області, а це означає що Україна буде відрізана від Чорного моря. З окупованих територій до Білгород-Дністровська рашистам рукою подати. Ну не буде ж Європа і Тампон знову ругатися зі своїм партнером ****** в разі окупації ще невеличкої частини України. А без Чорного моря Україна як без ніг. Нічого не продати не завести. За кожен корабель щоб рашисти пропустили потрібно буде їхати в моцкву і слізно просити на колінах ***** щоб пропустив. І ***** це знає і цього добивається. Одним словом мені даже не хочеться думати і говорити що буде в разі підписання позорної капітуляції.
09.08.2025 10:33 Відповісти
Придністровье треба брати зараз , до зустрічі. Коли Трамп не очикує . Румуни підтримують
09.08.2025 10:51 Відповісти
Це теж розглянуть на сходняку на Аляска?
09.08.2025 10:15 Відповісти
Який сором - усі країни відмовили кровавому фюреру у вʼїзді і тількі Трамп ПІДСТАВИВ АМЕРИКАНЦІВ

СОРОМ , Америка . Даже Бразилія відмовила хутину . Сором , Америка
09.08.2025 10:20 Відповісти
Дивує що там абсолютна тиша на рахунок цього абсурду. Всім пох. Згнила хвалена американська демократія. Статую Свободи на смітник.
09.08.2025 10:25 Відповісти
Наша дипломатія там Тєж здохла. Маркарова готує рогу Зеленському
09.08.2025 10:26 Відповісти
Террор населения. То что гэбэшный режим проводит системно еще с 14 года. Сначала эти иллюзии зиждились на убийствах локальных, то общество сломает. Теперь масштаб иллюзий расширился, а террористический посыл все тот же..
09.08.2025 10:28 Відповісти
 
 