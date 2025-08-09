1 690 13
Окупанти обстріляли автобус із цивільними у передмісті Херсону: двоє загиблих та 16 поранених. ФОТО
9 серпня 2025 року близько 08:30 російські окупати безпілотником завдали удару по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області та начальник ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб.
Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків.
Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу.
Станом на 10:20 стало відомо про збільшення кількості постраждалих.
"Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували", - зазначив Прокудін.
А треба взяти під контроль Приднестровье. Відкомандировати туди ГУР І БРАТСТВО - вони спеці по Приднестровью
СОРОМ , Америка . Даже Бразилія відмовила хутину . Сором , Америка