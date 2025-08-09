1411 людей евакуювали за тиждень з мікрорайону Корабел у Херсоні

Впродовж тижня з Острова у Херсоні вдалось евакуювати 1411 людей, серед них 56 дітей.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогоднішній день (8 серпня, - ред.) з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей. З них – 12 маломобільних громадян. Евакуаційна група також відпрацювала заявку щодо евакуації тіла померлої 63-річної жінки. Попередньо, смерть природна. Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільни", - розповів посадовець.

Він вкотре закликав жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати.

"Всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України", - написав Шанько.

Удар по мосту до мікрорайону Корабел

Нагадаємо, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел, через що ускладнено логістику.

У Силах оборони півдня наголосили, що росіяни намагаються ізолювати мікрорайон Корабел у Херсоні.

