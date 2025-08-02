Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.



"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Детальніше згодом", - додав голова ОВА.

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Оновлена інформація

Пізніше Прокудін додав, що внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше до мікрорайону.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися", - наголосив він.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива".

Він закликав людей евакуюватися до інших районів Херсона, де вони зможуть отримати всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання.

"Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", - наголосив голова ОВА.

Також повідомляється, що в Херсоні зникло світло. Проте енергетики вже почали підʼєднувати до мережі абонентів. Мешканців просять ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.