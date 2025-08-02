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Новини Відео Обстріли Херсона
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Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст, мешканців мікрорайону Корабел закликають евакуюватися. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Детальніше згодом", - додав голова ОВА.

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Оновлена інформація 

Пізніше Прокудін додав, що внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше до мікрорайону.

"Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися", - наголосив він.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива".

Він закликав людей евакуюватися до інших районів Херсона, де вони зможуть отримати всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання.

"Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", - наголосив голова ОВА.

Також повідомляється, що в Херсоні зникло світло. Проте енергетики вже почали підʼєднувати до мережі абонентів. Мешканців просять ощадливо користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.

Автор: 

обстріл (30176) Херсон (3535) Херсонська область (6059) Херсонський район (489)


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Авіабомба не зруйнувала міст в Херсоні, який веде на острів до мікрорайону «Корабел», можна їздити,
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02.08.2025 20:51 Відповісти
Можно? Я б на Острів не пішов би навіть пішки по такому....
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02.08.2025 21:12 Відповісти
Пігдоги виклали https://t.me/supernova_plus/42230 відео з авіаударом і пишуть, що міст повністю зруйнований.
Там можна спокійно проїхати.
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02.08.2025 21:19 Відповісти
Котяра,ти часом не свинособака?
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02.08.2025 23:00 Відповісти
Можна вас запитати?
Чи буде пані Микола Січень #486030 куй?
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02.08.2025 23:26 Відповісти
Руйнуючи міст через річку Кошева, рашисти готують підґрунтя для ізоляції району "Корабель" від іншої частини Херсона для ускладнення роботи Сил оборони України з протидії ДРГ й недопущення проникнення у місто ворожих піхотних груп, які супротивник постійно намагається переправити на правий берег для накопичення і закріплення на цьому плацдармі.
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02.08.2025 20:53 Відповісти
100 п.
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02.08.2025 21:13 Відповісти
А що зараз з "Кримським мостом", ваше Головвідосицтво?
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02.08.2025 23:11 Відповісти
 
 