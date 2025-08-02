Оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка.



"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Подробнее позже", - добавил глава ОГА.

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Позже Прокудин добавил, что в результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и другое в микрорайон.

"Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настойчиво призываю местных жителей эвакуироваться", - подчеркнул он.

Кроме этого, изуродован и газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

Он призвал людей эвакуироваться в другие районы Херсона, где они смогут получить всю необходимую помощь, в том числе проживание.

"Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются совершить какие-либо действия, будут уничтожены немедленно", - подчеркнул глава ОВА.

Также сообщается, что в Херсоне исчез свет. Однако энергетики уже начали подключать к сети абонентов. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации.