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Новости Видео Обстрелы Херсона
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Оккупанты ударили КАБами по Херсону: поврежден автомобильный мост, жителей микрорайона Корабел призывают эвакуироваться. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 2 августа, около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Подробнее позже", - добавил глава ОГА.

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Обновленная информация

Позже Прокудин добавил, что в результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и другое в микрорайон.

"Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настойчиво призываю местных жителей эвакуироваться", - подчеркнул он.

Кроме этого, изуродован и газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

Он призвал людей эвакуироваться в другие районы Херсона, где они смогут получить всю необходимую помощь, в том числе проживание.

"Также добавлю, что наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются совершить какие-либо действия, будут уничтожены немедленно", - подчеркнул глава ОВА.

Также сообщается, что в Херсоне исчез свет. Однако энергетики уже начали подключать к сети абонентов. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации.

Автор: 

обстрел (28852) Херсон (2988) Херсонская область (5066) Херсонский район (480)


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Авіабомба не зруйнувала міст в Херсоні, який веде на острів до мікрорайону «Корабел», можна їздити,
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02.08.2025 20:51 Ответить
Можно? Я б на Острів не пішов би навіть пішки по такому....
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02.08.2025 21:12 Ответить
Пігдоги виклали https://t.me/supernova_plus/42230 відео з авіаударом і пишуть, що міст повністю зруйнований.
Там можна спокійно проїхати.
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02.08.2025 21:19 Ответить
Котяра,ти часом не свинособака?
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02.08.2025 23:00 Ответить
Можна вас запитати?
Чи буде пані Микола Січень #486030 куй?
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02.08.2025 23:26 Ответить
Руйнуючи міст через річку Кошева, рашисти готують підґрунтя для ізоляції району "Корабель" від іншої частини Херсона для ускладнення роботи Сил оборони України з протидії ДРГ й недопущення проникнення у місто ворожих піхотних груп, які супротивник постійно намагається переправити на правий берег для накопичення і закріплення на цьому плацдармі.
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02.08.2025 20:53 Ответить
100 п.
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02.08.2025 21:13 Ответить
А що зараз з "Кримським мостом", ваше Головвідосицтво?
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02.08.2025 23:11 Ответить
 
 