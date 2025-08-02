Рашисты ударили по Херсону: погибла женщина, есть раненые

Утром 2 августа 2025 года войска РФ обстреляли Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские военные оборвали жизнь еще одной жительницы Херсона.

"Утром из-за вражеского обстрела Корабельного района смертельные травмы получила 68-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей.

Также в результате атак оккупантов еще два человека - ранены. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь", - пояснил он.

Читайте: Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: два человека получили ранения (обновлено)

Обстрелы Херсонщины за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки, 1 августа, под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Молодежное, Чернобаевка, Белозерка, Александровка, Станислав, Кизомыс, Береговое, Софиевка, Широкая Балка, Томина Балка, Ромашково, Новодмитровка, Заречное, Берислав, Осокоровка, Вировка, Золотая Балка, Крещеновка, Высокое, Нововоронцовка, Крупица, Львовское, Никольское, Николаевка, Миловое, Новотягинка, Саблуковка, Токаревка, Томарино, Тягинка, Урожайное, Казацкое и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 17 частных домов. также оккупанты изуродовали частные автомобили", - добавили в ОВА.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.