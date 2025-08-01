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Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: пострадала женщина
Вечером 1 августа российские захватчики ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона. Вследствие вражеской атаки пострадала 78-летняя женщина.
Об этом сообщает Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за российского обстрела женщина получила взрывную травму и контузию. Ее доставили в больницу. Продолжается дообследование.
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