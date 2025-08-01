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Рашисты убили мать троих детей в Херсоне, нанеся артиллерийский удар
Утром российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью получила, мама троих детей 1974 года рождения.
Мои соболезнования родным убитой", - говорится в сообщении.
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Isolda Peres
показать весь комментарий01.08.2025 09:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Мирон Боднар
показать весь комментарий01.08.2025 09:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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