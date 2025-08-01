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Новости Обстрелы Херсона
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Рашисты убили мать троих детей в Херсоне, нанеся артиллерийский удар

Мама троих детей погибла в результате обстрела РФ в Херсоне

Утром российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью получила, мама троих детей 1974 года рождения.

Мои соболезнования родным убитой", - говорится в сообщении.

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Мама троих детей погибла в результате обстрела РФ в Херсоне

Автор: 

обстрел (28806) Херсон (2986) Херсонская область (5062) Херсонский район (478)


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Може пора зняти білі пальтечка та влаштувати Газу на мацквабаді?
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01.08.2025 09:17 Ответить
Спочатку "Геть клоуна !!!"
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01.08.2025 09:20 Ответить
 
 