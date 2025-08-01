1 513 2
Рашисти вбили маму трьох дітей у Херсоні, завдавши артилерійського удару
Вранці російські окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала, мама трьох дітей 1974 року народження.
Мої співчуття рідним вбитої", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Isolda Peres
показати весь коментар01.08.2025 09:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар01.08.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль