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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти вбили маму трьох дітей у Херсоні, завдавши артилерійського удару

Мама трьох дітей загинула внаслдоік обстрілу РФ у Херсоні

Вранці російські окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона. 

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала, мама трьох дітей 1974 року народження.

Мої співчуття рідним вбитої", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали п’ятеро людей

Мама трьох дітей загинула внаслдоік обстрілу РФ у Херсоні

Автор: 

обстріл (30130) Херсон (3533) Херсонська область (6057) Херсонський район (488)


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Може пора зняти білі пальтечка та влаштувати Газу на мацквабаді?
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01.08.2025 09:17 Відповісти
Спочатку "Геть клоуна !!!"
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01.08.2025 09:20 Відповісти
 
 