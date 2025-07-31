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Новини обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
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Впродовж дня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали п’ятеро людей

херсонщина,херсонська

У середу, 30 липня, внаслідок російських обстрілів у Херсонській області постраждали пʼятеро мирних жителів.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував дронами та артилерією.

Зранку внаслідок обстрілу Херсона поранення дістали чоловік і жінка. Удень ворог завдав артилерійського удару по Томиній Балці внаслідок чого постраждав чоловік. Медичну допомогу також було надано чоловіку після обстрілу Білозерки.

У Станіславі в результаті атаки ворожого дрона до лікарні доставлено жінку. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

обстріл (30109) Херсон (3530) Херсонська область (6053) Херсонський район (484) Білозерка (68) Станіслав (20) Томина Балка (7)


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