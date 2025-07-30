РФ вранці вдарила по будинку в Херсоні. Постраждала жінка. ВIДЕО

Російські окупанти вранці обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожим ударом опинився житловий будинок, в якому проживає літнє подружжя. В оселі - вибито шибки та уламками потрощено фасад, а також пошкоджено автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу постраждала жінка. Її доставили до лікарні, де надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

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