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РФ вранці вдарила по будинку в Херсоні. Постраждала жінка. ВIДЕО
Російські окупанти вранці обстріляли Корабельний район Херсону.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Під ворожим ударом опинився житловий будинок, в якому проживає літнє подружжя. В оселі - вибито шибки та уламками потрощено фасад, а також пошкоджено автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу постраждала жінка. Її доставили до лікарні, де надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.
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