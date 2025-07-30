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Новости Видео Обстрелы Херсона
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РФ утром ударила по дому в Херсоне. Пострадала женщина. ВИДЕО

Российские оккупанты утром обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Под вражеским ударом оказался жилой дом, в котором проживают пожилые супруги. В доме - выбиты стекла и обломками разбит фасад, а также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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Автор: 

обстрел (28772) Херсон (2983) Херсонская область (5059) Херсонский район (475)


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