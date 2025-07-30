РФ утром ударила по дому в Херсоне. Пострадала женщина. ВИДЕО
Российские оккупанты утром обстреляли Корабельный район Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Под вражеским ударом оказался жилой дом, в котором проживают пожилые супруги. В доме - выбиты стекла и обломками разбит фасад, а также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.
В результате российского обстрела пострадала женщина. Ее доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
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