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Рашисты создают "полосу смерти" на юге Украины, - Силы обороны юга

Враг создает полосу смерти в Херсонской области

Российские войска пытаются создать "полосу смерти" вдоль линии боевого соприкосновения на Херсонском и Запорожском направлениях.

Об этом рассказал проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из всей линии соприкосновения именно на Херсонском направлении оккупанты наносят больше всего ударов "дронами-камикадзе", используя до 250 FPV-дронов в сутки.

"Это довольно большое количество. Например, на двух запорожских направлениях враг применяет, например, 190-200 дронов. То есть на Херсон и населенные пункты, которые расположены вблизи него, приходится 200-250 ударов такими дронами", - сказал он.

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Волошин отметил, что также российские войска не прекращают наносить авиаудары по правобережной части области - под ударами находятся, в частности, Отрадокаменка и Львово.

"Ежедневно применяют авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Враг вообще пытается создать такую полосу смерти вдоль линии боевого соприкосновения у нас в тылу - на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть, чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону. То есть что подходит к нашим позициям, все, что подходит к Днепру, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией", - пояснил представитель Сил обороны.

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обстрел (28754) Херсон (2980) Силы обороны юга (402) Херсонская область (5055) Херсонский район (472)


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Хлопці, ви щось наплутали. Смугу смерті мали побудувати інженерні війська ЗСУ, як не до 2022 року, то хоча б зараз. Чому її створюють орки, чому не на своїй території?
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29.07.2025 17:46 Ответить
"Смугу смерті мали побудувати інженерні війська ЗСУ..."
Та ви шо! Це ж скільки бабла треба в землю закопати! Перекладання тротуарної плитки набагато важливіше!
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29.07.2025 17:50 Ответить
А то ми нє сможєм строіть дороги.
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29.07.2025 17:56 Ответить
Принцип випаленої землі… Згорять разом з лінією.
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29.07.2025 17:47 Ответить
Жоден міндіч, жоден чиновник не говорить про евакуацію!
Бо їм так зручно, назначати купу крадіїв в адміністрації і отримувати данину з цих посад...
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29.07.2025 17:49 Ответить
видайте кожному мешканцю півдня по дробовику !
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29.07.2025 17:56 Ответить
або автомат с дробовими патронами
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29.07.2025 17:57 Ответить
Смугу смерті для себе кацапи будують.
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29.07.2025 17:57 Ответить
Владислав Волошин ? Я послухаю Братчука, от що він скаже
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29.07.2025 18:31 Ответить
 
 