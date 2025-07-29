Рашисты создают "полосу смерти" на юге Украины, - Силы обороны юга

Российские войска пытаются создать "полосу смерти" вдоль линии боевого соприкосновения на Херсонском и Запорожском направлениях.

Об этом рассказал проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из всей линии соприкосновения именно на Херсонском направлении оккупанты наносят больше всего ударов "дронами-камикадзе", используя до 250 FPV-дронов в сутки.

"Это довольно большое количество. Например, на двух запорожских направлениях враг применяет, например, 190-200 дронов. То есть на Херсон и населенные пункты, которые расположены вблизи него, приходится 200-250 ударов такими дронами", - сказал он.

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Волошин отметил, что также российские войска не прекращают наносить авиаудары по правобережной части области - под ударами находятся, в частности, Отрадокаменка и Львово.

"Ежедневно применяют авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами. Враг вообще пытается создать такую полосу смерти вдоль линии боевого соприкосновения у нас в тылу - на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть, чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону. То есть что подходит к нашим позициям, все, что подходит к Днепру, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией", - пояснил представитель Сил обороны.

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