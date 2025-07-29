Россияне пытаются взять под контроль Антоновский мост возле Херсона, - Силы обороны юга

За последнюю неделю ситуация на Приднепровском (Херсонском) направлении стала более напряженной, военные РФ усиливают штурмовые действия возле Антоновского моста, пытаясь взять под контроль именно железнодорожную его часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Железнодорожный Антоновский мост

"Противник за неделю совершил более 50 таких попыток. То есть раньше это было три-четыре попытки в день, сейчас это уже до десятка таких попыток. Железнодорожный Антоновский мост - это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться осуществлять вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины. Поэтому противник пытается любой ценой взять наши позиции возле этого Антоновского моста. Там действует против наших подразделений одно из элитных российских подразделений - бригада разведки. И они осуществляли такие диверсионные действия", - отметил спикер.

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Островная зона в дельте Днепра

Вместе с этим, по словам Волошина, российские силы пытаются взять под контроль островную зону в дельте реки Днепр.

"Если раньше враг на одном-двух направлениях осуществлял свои штурмовые действия и попытки форсировать, то сейчас, фактически, по всей зоне. Это острова Забич, Козулиский, Нестрига. На Большом Потемкинском, на Белогрудом также продолжаются попытки врага взять под контроль эти острова", - сообщил он.

Напомним, украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года. Российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

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