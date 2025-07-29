Росіяни намагаються взяти під контроль Антонівський міст біля Херсону, – Сили оборони півдня

За останній тиждень ситуація на Придніпровському (Херсонському) напрямку стала більш напруженою, військові РФ посилюють штурмові дії біля Антонівського мосту, намагаючись взяти під контроль саме залізничну його частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Залізничний Антонівський міст

"Противник за тиждень провів понад 50 таких спроб. Тобто раніше це було три-чотири спроби за день, зараз це вже до десятка таких спроб. Залізничний Антонівський міст – це найвужче місце Дніпра, звідки можна завдавати ударів по правому берегу, а також намагатися здійснювати вилазки на правий берег, де стоять Сили оборони України. Тому противник намагається за будь-яку ціну взяти наші позиції біля цього Антонівського мосту. Там діє проти наших підрозділів один з елітних російських підрозділів – бригада розвідки. І вони здійснювали такі диверсійні дії", – зазначив речник.

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Острівна зона в дельті Дніпра

Разом з цим, за словами Волошина, російські сили намагаються взяти під контроль острівну зону в дельті річки Дніпро.

"Якщо раніше ворог на одному-двох напрямках здійснював свої штурмові дії і спроби форсувати, то зараз фактично по всій зоні. Це острови Забич, Козулиський, Нестрига. На Великому Потьомкінському, на Білогрудому також тривають спроби ворога взяти під контроль ці острови", – повідомив він.

Нагадаємо, українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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