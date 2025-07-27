Рашисти продовжують штурми в острівній зоні дельти Дніпра на півдні й активно застосовують авіацію, - Сили оборони півдня

На Півдні України противник продовжує штурмові дії в острівній зоні дельти Дніпра, а також активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України.

Про це повідомляють Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку населеного пункту Плавні, а також завдав авіаційних ударів по Оріхову і Щербаках.

На Придніпровському напрямку противник не припиняє спроб захопити острівну зону Дніпра. За минулу добу ворог 10 разів атакував наші позиції в районі Антонівських мостів, островів Білогрудий, Забич і Великий Потьомкін.

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На Гуляйпільському напрямку противник активних штурмових дій не проводив, проте продовжує перегрупування, здійснює розвідувальні і логістичні заходи, готуючись до відновлення штурмів.

Удари по території України

За вчора зафіксовано майже дві сотні ворожих обстрілів з використанням до 700 боєприпасів.

Упродовж минулої доби окупанти завдали майже 400 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, а також 7 ударів баражуючими боєприпасами типу "Молнія" і "Ланцет", здійснили 165 скидів з БпЛА, використавши щонайменше 200 боєприпасів.

Крім того за минулу добу ворог атакував Південь України "Шахедами". Загалом зафіксовано майже 70 ворожих БПЛА.

Зокрема внаслідок дронової атаки на Запоріжжя і Запорізьку область постраждала цивільна інфраструктура, житлові і адміністративні будівлі.

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На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 5 авіаударів. Зокрема масовано атакував 16 КАБами Оріхів, а Білогір'я в Запорізькій області та Одрадокам'янку на Херсонщині - некерованими авіаційними ракетами - НАРами. Загалом ворожа штурмова і армійська авіація застосувала 60 некерованих ракет.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 31 обстріл 19 населених пунктів. Зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Степногірську та інших.

За минулу добу внаслідок ворожих ударів по Червоногригорівці на Дніпропетровщині загинув цивільний чоловік і ще один серйозно поранений, пошкоджені житлові будинки і ЛЕП. Від ударів FPV і залпів з РСЗВ у Нікополі на Дніпропетровщині зазнали поранень 3 цивільних особи, згоріли та зруйновані 7 приватних будівель і 3 господарські обʼєкти , пошкоджено ЛЕП і газогін.

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