Українські захисники відбили масований штурм росіян біля Сіверська: знищено 80 окупантів

25 липня військові з 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які діють у складі 11 армійського корпусу, відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині. Українські захисники знищили 80 окупантів.

Про це повідомила пресслужба 11 армійського корпусу в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 липня з 12:50 до 15:00 ворог провів 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки. Для атаки ворог задіяв понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл.

У результаті бою 80 окупантів було знищено, ще 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня.

"Російська армія регулярно тисне на Сіверському напрямку, час від час проводячи там великі штурми із застосуванням піхоти та техніки. Особливо їхній натиск посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025-го. Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу", - йдеться у повідомленні.

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