Ворог намагався витіснити захисників з позицій на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська тиснуть на Новопавлівському напрямку та зосереджують найбільше зусиль на Покровському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районі Вовчанська та Зеленого. Також загарбники провели розвідку боєм в напрямку Стариці. Атаки відбито, ворог зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку російські війська безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Радьківки, Піщаного та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку окупанти вели наступ неподалік Чернещини, Мирного, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Середнього Шандриголового та у Серебрянському лісництві. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій біля Григорівки та Серебрянки. Атаки відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в районі Ступочок, Білої Гори, Неліпівки, Петрівки, Степанівки та у міській забудові Торецька та Часового Яру. Втрат наших позицій не допущено.

На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Русин Яр, Володимирівка, Попів Яр, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Новоукраїнка, Красний Лиман та Лисівка. Одночасно загарбники активно намагалися штурмувати наші укріплення неподалік Муравки, Удачного, Філії та Дачного. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку наші захисники протистоять атакам противника в районах Воскресенки, Піддубного, Вільного Поля, Комишувахи, Зірки, Мирного та Темирівки. Українські воїни продовжують тримати позиції і протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

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