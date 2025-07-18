Враг пытался вытеснить защитников с позиций на Северском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска давят на Новопавловском направлении и сосредотачивают больше всего усилий на Покровском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районе Волчанска и Зеленого. Также захватчики провели разведку боем в направлении Старицы. Атаки отбиты, враг понес потери, отошел.

На Купянском направлении российские войска безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку Радьковки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Чернещины, Мирного, Новоегоровки, Дружелюбовки, Среднего Шандриголового и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Северском направлении оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций у Григорьевки и Серебрянки. Атаки отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в районе Ступочек, Белой Горы, Нелиповки, Петровки, Степановки и в городской застройке Торецка и Часова Яра. Потерь наших позиций не допущено.

На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Русин Яр, Владимировка, Попов Яр, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Новоукраинка, Красный Лиман и Лысовка. Одновременно захватчики активно пытались штурмовать наши укрепления неподалеку Муравки, Удачного, Филиала и Дачного. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении наши защитники противостоят атакам противника в районах Воскресенки, Поддубного, Вольного Поля, Камышевахи, Звезды, Мирного и Темировки. Украинские воины продолжают держать позиции и противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

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