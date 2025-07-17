На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление, используя численное преимущество, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 16 июля, российские захватчики атаковали позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Боевые действия

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и провел разведку боем в сторону Кудиевки. Успеха не имел, понес потери, отошел.

На Купянском направлении противник вел наступление неподалеку Колодязного, Петропавловки и Загрызово. Атаки отбиты.

На Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления у Новоегоровки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Серебрянки и Выемки, а на Краматорском - неподалеку Орехово-Васильевки и Белой Горы.

На Торецком направлении противник вел наступательные действия у Нелиповки и в городской застройке Торецка. В районе Александро-Калинового для доставки штурмовых групп оккупанты применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены в результате огневого воздействия наших подразделений.

На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Полтавки, Николаевки и Владимировки. Также противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономического, Миролюбовки, Котлино, Зверево и Лисовки. Вместе с тем, оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Муравки и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества.

На Новопавловском направлении российские захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в районе Зеленого Гая, Вольного Поля, Камышевахи, Темировки, Мирного, Поддубного и Воскресенки Донецкой области. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 16.07.2025 составляют:

личного состава - 879;

танков - 3;

боевых бронированных машин - 1;

орудий и минометов - 30;

автомобильной техники - 93;

специальной техники - 47;

средств РЭБ - 1;

пунктов управления БПЛА - 25;

укрытий - 148;

складов боеприпасов - 6;

складов ГСМ - 2.

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