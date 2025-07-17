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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление, используя численное преимущество, - ОСГВ "Хортиця"

сводка Генштаба

За минувшие сутки, 16 июля, российские захватчики атаковали позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Боевые действия

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и провел разведку боем в сторону Кудиевки. Успеха не имел, понес потери, отошел.

На Купянском направлении противник вел наступление неподалеку Колодязного, Петропавловки и Загрызово. Атаки отбиты.

На Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления у Новоегоровки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Серебрянки и Выемки, а на Краматорском - неподалеку Орехово-Васильевки и Белой Горы.

На Торецком направлении противник вел наступательные действия у Нелиповки и в городской застройке Торецка. В районе Александро-Калинового для доставки штурмовых групп оккупанты применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены в результате огневого воздействия наших подразделений.

На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Полтавки, Николаевки и Владимировки. Также противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономического, Миролюбовки, Котлино, Зверево и Лисовки. Вместе с тем, оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Муравки и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества.

На Новопавловском направлении российские захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в районе Зеленого Гая, Вольного Поля, Камышевахи, Темировки, Мирного, Поддубного и Воскресенки Донецкой области. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 16.07.2025 составляют:

  • личного состава - 879;
  • танков - 3;
  • боевых бронированных машин - 1;
  • орудий и минометов - 30;
  • автомобильной техники - 93;
  • специальной техники - 47;
  • средств РЭБ - 1;
  • пунктов управления БПЛА - 25;
  • укрытий - 148;
  • складов боеприпасов - 6;
  • складов ГСМ - 2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте - 160 боестолкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

ОСГВ Хортица (476) боевые действия (4532) война в Украине (5244)


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Топ комментарии
+1
Всі резерви катаються в бусіках по вулицях в пошуках бажаючих "оповіститися".
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17.07.2025 10:15 Ответить
+1
Хто ж буде підтягувать?
Немає кому бусифікувати поліцію, тцк та інших ухилянтів. Хоча вони вже екіпіровані, озброєні та злагоджені.
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17.07.2025 10:38 Ответить
+1
Діло не в чисельності а в спроможності ті групи ліквідувати. І не дати оркам підійти до опорного пункту. І захистити той опорний пункт від кабів, дронів, снарядів ракет.
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17.07.2025 10:51 Ответить
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Підтягуйте резерви - в нас 1 млн армія - кацапів в Україні 600 тис а їх перевага досягає 1 до 8
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17.07.2025 10:05 Ответить
Всі резерви катаються в бусіках по вулицях в пошуках бажаючих "оповіститися".
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17.07.2025 10:15 Ответить
Хто ж буде підтягувать?
Немає кому бусифікувати поліцію, тцк та інших ухилянтів. Хоча вони вже екіпіровані, озброєні та злагоджені.
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17.07.2025 10:38 Ответить
Не розумію цієї маячні про чисельну перевагу, якщо кацапи завжди атакують "малими групами". Що за перевага? 5 проти 20? З мільйона мобілізованих?
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17.07.2025 10:44 Ответить
Діло не в чисельності а в спроможності ті групи ліквідувати. І не дати оркам підійти до опорного пункту. І захистити той опорний пункт від кабів, дронів, снарядів ракет.
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17.07.2025 10:51 Ответить
Чому тоді кожен раз скаржаться на чисельну перевагу?
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17.07.2025 10:53 Ответить
Багато писалось що у орків чисельна перевага в дронах, ребах та інших засобах враження. Вони контролюють логістику, не дають провести ротацію, евакуювати поранених, підвести бк.
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17.07.2025 11:03 Ответить
всмысле не понимаешь? сидят в окопе 5 человек в обороне и их атакует 3 рашиста утром, 3 в обед и 4 вечером и так пару дней вот и получается превосходтсво, а ротация раз в пять дней или сколько там! и так нон стопом наступают по пару человек
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17.07.2025 10:53 Ответить
Ви хочете сказати в ОСУВ Хортиця доповідачі-клоуни?
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17.07.2025 10:55 Ответить
Я хочу сказать как получается превосходство о котором вы не понимаете
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17.07.2025 11:02 Ответить
Напевне,ця влада вже нічого не змінить,в неї немає часу,вони спішать обчистити всіх,кого можуть,включаючи армію.Не для того вони йшли в владу.
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17.07.2025 10:44 Ответить
 
 