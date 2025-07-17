На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление, используя численное преимущество, - ОСГВ "Хортиця"
За минувшие сутки, 16 июля, российские захватчики атаковали позиции украинских защитников на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
Боевые действия
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и провел разведку боем в сторону Кудиевки. Успеха не имел, понес потери, отошел.
На Купянском направлении противник вел наступление неподалеку Колодязного, Петропавловки и Загрызово. Атаки отбиты.
На Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления у Новоегоровки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве.
На Сиверском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Серебрянки и Выемки, а на Краматорском - неподалеку Орехово-Васильевки и Белой Горы.
На Торецком направлении противник вел наступательные действия у Нелиповки и в городской застройке Торецка. В районе Александро-Калинового для доставки штурмовых групп оккупанты применили четыре мотоцикла, которые были уничтожены в результате огневого воздействия наших подразделений.
На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Полтавки, Николаевки и Владимировки. Также противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономического, Миролюбовки, Котлино, Зверево и Лисовки. Вместе с тем, оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Муравки и Дачного. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества.
На Новопавловском направлении российские захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в районе Зеленого Гая, Вольного Поля, Камышевахи, Темировки, Мирного, Поддубного и Воскресенки Донецкой области. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
Потери врага
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 16.07.2025 составляют:
- личного состава - 879;
- танков - 3;
- боевых бронированных машин - 1;
- орудий и минометов - 30;
- автомобильной техники - 93;
- специальной техники - 47;
- средств РЭБ - 1;
- пунктов управления БПЛА - 25;
- укрытий - 148;
- складов боеприпасов - 6;
- складов ГСМ - 2.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Немає кому бусифікувати поліцію, тцк та інших ухилянтів. Хоча вони вже екіпіровані, озброєні та злагоджені.