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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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На Покровському напрямку тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ використовуючи чисельну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

зведення Генштабу

Минулої доби, 16 липня,  російські загарбники атакували позиції українських захисників на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Бойові дії

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська та провів розвідку боєм в бік Кудіївки. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку противник вів наступ неподалік Колодязного, Петропавлівки та Загризового. Атаки відбито.

На Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися атакувати наші укріплення біля Новоєгорівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Серебрянки та Виїмки, а на Краматорському – неподалік Оріхово-Васильовки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник вів наступальні дії біля Неліпівки та у міській забудові Торецька. В районі Олександро-Калинового для доставки штурмових груп окупанти застосували чотири мотоцикли, які були знищені внаслідок вогневого впливу наших підрозділів.

На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Полтавки, Миколаївки та Володимирівки. Також противник атакував наші підрозділи неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Котлиного, Звірового та Лисівки. Разом з тим окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Муравки та Дачного. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники намагалися витіснити наших захисників з позицій в районі Зеленого Гаю, Вільного Поля, Комишувахи, Темирівки, Мирного, Піддубного та Воскресенки Донецької області. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 16.07.2025 становлять:

  • особового складу – 879;
  • танків – 3;
  • бойових броньованих машин – 1;
  • гармат і мінометів – 30;
  • автомобільної техніки – 93;
  • спеціальної техніки – 47;
  • засоби РЕБ – 1;
  • пунктів управління БпЛА – 25;
  • укриттів – 148;
  • складів боєприпасів – 6;
  • складів ПММ – 2.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті 160 боєзіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

ОСУВ Хортиця (483) бойові дії (4287) війна в Україні (5281)


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Топ коментарі
+1
Всі резерви катаються в бусіках по вулицях в пошуках бажаючих "оповіститися".
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17.07.2025 10:15 Відповісти
+1
Хто ж буде підтягувать?
Немає кому бусифікувати поліцію, тцк та інших ухилянтів. Хоча вони вже екіпіровані, озброєні та злагоджені.
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17.07.2025 10:38 Відповісти
+1
Діло не в чисельності а в спроможності ті групи ліквідувати. І не дати оркам підійти до опорного пункту. І захистити той опорний пункт від кабів, дронів, снарядів ракет.
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17.07.2025 10:51 Відповісти
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Підтягуйте резерви - в нас 1 млн армія - кацапів в Україні 600 тис а їх перевага досягає 1 до 8
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17.07.2025 10:05 Відповісти
Всі резерви катаються в бусіках по вулицях в пошуках бажаючих "оповіститися".
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17.07.2025 10:15 Відповісти
Хто ж буде підтягувать?
Немає кому бусифікувати поліцію, тцк та інших ухилянтів. Хоча вони вже екіпіровані, озброєні та злагоджені.
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17.07.2025 10:38 Відповісти
Не розумію цієї маячні про чисельну перевагу, якщо кацапи завжди атакують "малими групами". Що за перевага? 5 проти 20? З мільйона мобілізованих?
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17.07.2025 10:44 Відповісти
Діло не в чисельності а в спроможності ті групи ліквідувати. І не дати оркам підійти до опорного пункту. І захистити той опорний пункт від кабів, дронів, снарядів ракет.
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17.07.2025 10:51 Відповісти
Чому тоді кожен раз скаржаться на чисельну перевагу?
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17.07.2025 10:53 Відповісти
Багато писалось що у орків чисельна перевага в дронах, ребах та інших засобах враження. Вони контролюють логістику, не дають провести ротацію, евакуювати поранених, підвести бк.
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17.07.2025 11:03 Відповісти
всмысле не понимаешь? сидят в окопе 5 человек в обороне и их атакует 3 рашиста утром, 3 в обед и 4 вечером и так пару дней вот и получается превосходтсво, а ротация раз в пять дней или сколько там! и так нон стопом наступают по пару человек
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17.07.2025 10:53 Відповісти
Ви хочете сказати в ОСУВ Хортиця доповідачі-клоуни?
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17.07.2025 10:55 Відповісти
Я хочу сказать как получается превосходство о котором вы не понимаете
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17.07.2025 11:02 Відповісти
Напевне,ця влада вже нічого не змінить,в неї немає часу,вони спішать обчистити всіх,кого можуть,включаючи армію.Не для того вони йшли в владу.
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17.07.2025 10:44 Відповісти
 
 