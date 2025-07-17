На Покровському напрямку тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ використовуючи чисельну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 16 липня, російські загарбники атакували позиції українських захисників на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Бойові дії

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська та провів розвідку боєм в бік Кудіївки. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку противник вів наступ неподалік Колодязного, Петропавлівки та Загризового. Атаки відбито.

На Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися атакувати наші укріплення біля Новоєгорівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Серебрянки та Виїмки, а на Краматорському – неподалік Оріхово-Васильовки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник вів наступальні дії біля Неліпівки та у міській забудові Торецька. В районі Олександро-Калинового для доставки штурмових груп окупанти застосували чотири мотоцикли, які були знищені внаслідок вогневого впливу наших підрозділів.

На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Полтавки, Миколаївки та Володимирівки. Також противник атакував наші підрозділи неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Котлиного, Звірового та Лисівки. Разом з тим окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Муравки та Дачного. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники намагалися витіснити наших захисників з позицій в районі Зеленого Гаю, Вільного Поля, Комишувахи, Темирівки, Мирного, Піддубного та Воскресенки Донецької області. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 16.07.2025 становлять:

особового складу – 879;

танків – 3;

бойових броньованих машин – 1;

гармат і мінометів – 30;

автомобільної техніки – 93;

спеціальної техніки – 47;

засоби РЕБ – 1;

пунктів управління БпЛА – 25;

укриттів – 148;

складів боєприпасів – 6;

складів ПММ – 2.

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