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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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За добу на фронті 160 боєзіткнень. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

зведення Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакував на Покровському,  Новопавлівському, Лиманському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Ободи Сумської області; Добропілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

Ситуація на фронті

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

Ситуація на фронті

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Ситуація на фронті

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Ситуація на фронті

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

Ситуація на фронті

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 154 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6967) бойові дії (4287) війна в Україні (5281)


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@ "Великомихайлівський напрямок:
Противник захопив населений пункт Новохатське і штурмує на захід від Піддубного у напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове, на захід від Мирного у напрямку Олександрограда та в районі Воскресенки.

Покровський напрямок:
На лівому фланзі російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг на рубежі Новосергіївка-Удачне на ділянці шириною до 4.1 км. площею до 5.25 км².
На правому фланзі, за повідомленнями бійців ЗСУ, противник захопив Новоторецьке та штурмує у напрямку Червоного Лимана, в районі Федорівки та у напрямку Маяка. Ресурси противника опублікували кадри штурму Миколаївки, про захоплення ворогом якої зе післявчора повідомили бійці ЗСУ.

На Великобурлуцькому напрямку противник просунувся в районі урочищ Писарєве, Круглий ліс та Дентярне на ділянці площею до 4.5 км.

Вовчанський напрямок:
Противник просунувся у західній частині Вовчанська і зайняв північну частину Татарського лісу на ділянці загальною площею до 5.2 км.
Раніше російська піхота робила спроби перепливти річку Сіверський Донець і закріпитися у північній частині лісового масиву, що за підсумком супротивнику і вдалось зробити.

Сумський напрямок:
У Кондратівці українські війська продовжують контрдії у центральній та західній частинах населеного пункту. Додана сіра зона.
У Юнаківці продовжуються локальні бої у центральній частині."
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17.07.2025 09:33 Відповісти
 
 