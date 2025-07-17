Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 038 650 осіб (+1190 за добу), 11 029 танків, 30 438 артсистем, 22 996 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 038 650 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб
- танків – 11029 (+4) од
- бойових броньованих машин – 22996 (+1) од
- артилерійських систем – 30438 (+43) од
- РСЗВ – 1440 (+0) од
- засоби ППО – 1197 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154)
- спеціальна техніка – 3932 (+0)
Топ коментарі
+5 tarasii smila #448870
показати весь коментар17.07.2025 07:28 Відповісти Посилання
+3 Олександр #581937
показати весь коментар17.07.2025 07:49 Відповісти Посилання
+2 Микола Січень #486030
показати весь коментар17.07.2025 07:24 Відповісти Посилання
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
ББМ вперто не хочуть святкувать ювілей.
Доречі броня з початку літа 497 од, тобто 101 чумардос на одиницю броні
літо 24-го 40, 23-го 31, 22-го 11
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
203!! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броні мінімум (але 4 танки), арта та ППО добре, логістика супер.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 038 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
Фронтовики кажуть що ми і командування живемо на різних планетах.