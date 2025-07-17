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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 038 650 осіб (+1190 за добу), 11 029 танків, 30 438 артсистем, 22 996 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 038 650 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб
  • танків – 11029 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1) од
  • артилерійських систем – 30438 (+43) од
  • РСЗВ – 1440 (+0) од
  • засоби ППО – 1197 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знешкодили 207 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18216) Генштаб ЗС (6967) ліквідація (4229) знищення (7816)


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Топ коментарі
+5
Пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.07.2025 07:28 Відповісти
+3
Не хоче бронетехника виходити на круглу цифру. Може завтра. Слава ЗСУ !
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17.07.2025 07:49 Відповісти
+2
По состоянию на начало 2025 года, число заключенных в российских тюрьмах и колониях сократилось до 313 тысяч человек, включая 87 тысяч, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) по данным Важных историй. Это исторический минимум, хотя есть и данные о 475 009 заключенных в тюрьмах. В 2022-2023 годах также наблюдалось сокращение числа заключенных.
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17.07.2025 07:24 Відповісти
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По состоянию на начало 2025 года, число заключенных в российских тюрьмах и колониях сократилось до 313 тысяч человек, включая 87 тысяч, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) по данным Важных историй. Это исторический минимум, хотя есть и данные о 475 009 заключенных в тюрьмах. В 2022-2023 годах также наблюдалось сокращение числа заключенных.
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17.07.2025 07:24 Відповісти
Пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.07.2025 07:28 Відповісти
🙏🙏🙏💕
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17.07.2025 07:57 Відповісти
Не хоче бронетехника виходити на круглу цифру. Може завтра. Слава ЗСУ !
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17.07.2025 07:49 Відповісти
Ой не хоче, може й завтра, а якщо так як сьогодні, то на вихідні.
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17.07.2025 07:54 Відповісти
50 тисяч чумардосів з початку літа.
ББМ вперто не хочуть святкувать ювілей.
Доречі броня з початку літа 497 од, тобто 101 чумардос на одиницю броні
літо 24-го 40, 23-го 31, 22-го 11
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17.07.2025 07:51 Відповісти
Ще 1,19 темена лемінгів "всєсаюзнаго старосты" кёнігсбергського улуса, вмостившись на 154 машінки, прихопивши дефіцитні танки і десь знайдено ББМку, поїхали слухати "дьєнь пабеды"... Потягли за собою прилади для "салютационной стрельбы" під захистом ППО. Нікчемні мешканці болот від Тихого до Балтики...
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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17.07.2025 08:09 Відповісти
Минув 4166 день москальсько-української війни.
203!! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броні мінімум (але 4 танки), арта та ППО добре, логістика супер.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 038 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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17.07.2025 08:34 Відповісти
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17.07.2025 08:38 Відповісти
"Через обман в доповідях ми програємо в боях". (командир 8КДШВ Дмитро Волошин).
Фронтовики кажуть що ми і командування живемо на різних планетах.
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17.07.2025 08:41 Відповісти
 
 