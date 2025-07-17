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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 038 650 человек (+1190 за сутки), 11 029 танков, 30 438 артсистем, 22 996 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 038 650 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 038 650 (+1190) человек, 
  • танков - 11 029 (+4) единиц, 
  • боевых бронированных машин - 22 996 (+1) единиц,
  • артиллерийских систем - 30 438 (+43) единиц,
  • РСЗО - 1440 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 1197 (+1) единиц,
  • самолетов - 421 (+0) единица,
  • вертолетов - 340 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 414 (+250) единиц,
  • крылатых ракет - 3491 (+0) единица,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 383 (+154) единицы,
  • специальной техники - 3932 (+0) единицы.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (20065) Генштаб ВС (6664) ликвидация (3844) уничтожение (7503)


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Топ комментарии
+12
Минув 4166 день москальсько-української війни.
203!! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броні мінімум (але 4 танки), арта та ППО добре, логістика супер.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 038 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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17.07.2025 08:34 Ответить
+9
Пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.07.2025 07:28 Ответить
+7
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17.07.2025 08:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
По состоянию на начало 2025 года, число заключенных в российских тюрьмах и колониях сократилось до 313 тысяч человек, включая 87 тысяч, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) по данным Важных историй. Это исторический минимум, хотя есть и данные о 475 009 заключенных в тюрьмах. В 2022-2023 годах также наблюдалось сокращение числа заключенных.
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17.07.2025 07:24 Ответить
Пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.07.2025 07:28 Ответить
🙏🙏🙏💕
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17.07.2025 07:57 Ответить
Не хоче бронетехника виходити на круглу цифру. Може завтра. Слава ЗСУ !
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17.07.2025 07:49 Ответить
Ой не хоче, може й завтра, а якщо так як сьогодні, то на вихідні.
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17.07.2025 07:54 Ответить
50 тисяч чумардосів з початку літа.
ББМ вперто не хочуть святкувать ювілей.
Доречі броня з початку літа 497 од, тобто 101 чумардос на одиницю броні
літо 24-го 40, 23-го 31, 22-го 11
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17.07.2025 07:51 Ответить
Ще 1,19 темена лемінгів "всєсаюзнаго старосты" кёнігсбергського улуса, вмостившись на 154 машінки, прихопивши дефіцитні танки і десь знайдено ББМку, поїхали слухати "дьєнь пабеды"... Потягли за собою прилади для "салютационной стрельбы" під захистом ППО. Нікчемні мешканці болот від Тихого до Балтики...
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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17.07.2025 08:09 Ответить
Минув 4166 день москальсько-української війни.
203!! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броні мінімум (але 4 танки), арта та ППО добре, логістика супер.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 038 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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17.07.2025 08:34 Ответить
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17.07.2025 08:38 Ответить
 
 