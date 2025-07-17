Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 038 650 человек (+1190 за сутки), 11 029 танков, 30 438 артсистем, 22 996 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 038 650 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 038 650 (+1190) человек,

танков - 11 029 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 22 996 (+1) единиц,

артиллерийских систем - 30 438 (+43) единиц,

РСЗО - 1440 (+0) единиц,

средств ПВО - 1197 (+1) единиц,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 414 (+250) единиц,

крылатых ракет - 3491 (+0) единица,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 55 383 (+154) единицы,

специальной техники - 3932 (+0) единицы.

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