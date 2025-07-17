Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 038 650 человек (+1190 за сутки), 11 029 танков, 30 438 артсистем, 22 996 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 038 650 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 038 650 (+1190) человек,
- танков - 11 029 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 22 996 (+1) единиц,
- артиллерийских систем - 30 438 (+43) единиц,
- РСЗО - 1440 (+0) единиц,
- средств ПВО - 1197 (+1) единиц,
- самолетов - 421 (+0) единица,
- вертолетов - 340 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 46 414 (+250) единиц,
- крылатых ракет - 3491 (+0) единица,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 383 (+154) единицы,
- специальной техники - 3932 (+0) единицы.
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
ББМ вперто не хочуть святкувать ювілей.
Доречі броня з початку літа 497 од, тобто 101 чумардос на одиницю броні
літо 24-го 40, 23-го 31, 22-го 11
Щира дяка Воїнам за тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
203!! одиниці знищеної техніки та 1190! чумардосів за день.
Броні мінімум (але 4 танки), арта та ППО добре, логістика супер.
БПЛА перевалили за 47000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 038 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.