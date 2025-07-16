Силы обороны обезвредили 207 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 112 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1292 дрона-камикадзе и осуществили 4140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудиевки, до сих пор продолжаются три боестолкновения

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Синьковка и Загрызово. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, три боестолкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции в районах Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении шесть раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Нелиповки, Торецка, Русина Яра и Александро-Калинового. Силы обороны остановили пять вражеских атак, продолжается бой.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация ударила по Доброполью.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре пушки, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле и Зеленое Поле. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага.

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