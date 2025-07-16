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Новости Бои на востоке Украины Боевые действия на Покровском направлении
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Более 170 столкновений с оккупантами произошло за последние сутки, из них 60 - на Покровском направлении, - Генштаб

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

В течение 15 июля 2025 года Силы обороны Украины провели 171 боевое столкновение с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Зыбино, Отрадное Харьковской области; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Делиевки, Торецка, Новоспасского и Русина Яра.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении наши защитники также отбили один вражеский штурм.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

Что происходит на фронте 16 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Меловое уже "серая зона", там остались лишь руины, - Синегубов

Автор: 

Генштаб ВС (6661) боевые действия (4525)


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