Более 170 столкновений с оккупантами произошло за последние сутки, из них 60 - на Покровском направлении, - Генштаб

В течение 15 июля 2025 года Силы обороны Украины провели 171 боевое столкновение с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.



Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Зыбино, Отрадное Харьковской области; Родинское, Сухой Яр, Мирноград, Новополтавка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Делиевки, Торецка, Новоспасского и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении наши защитники также отбили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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