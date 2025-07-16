Меловое уже "серая зона", там остались только руины, - Синегубов
Населенный пункт Меловое на Харьковщине, где недавно активизировались оккупанты, практически разрушен. Это уже "серая зона".
Об этом начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы фиксируем увеличение "серой зоны", то есть зоны боевых действий. Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты. Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины", - заявил Синегубов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вражеская пехота перешла госграницу возле Мелового на Харьковщине. Силы обороны атаку отбили.
Также отмечалось, что враг продвинулся возле Амбарного на Харьковщине.
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