Меловое уже "серая зона", там остались только руины, - Синегубов

Населенный пункт Меловое на Харьковщине, где недавно активизировались оккупанты, практически разрушен. Это уже "серая зона".

Об этом начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы фиксируем увеличение "серой зоны", то есть зоны боевых действий. Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты. Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины", - заявил Синегубов.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вражеская пехота перешла госграницу возле Мелового на Харьковщине. Силы обороны атаку отбили.

Также отмечалось, что враг продвинулся возле Амбарного на Харьковщине.