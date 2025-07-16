Враг продвинулся возле Амбарного на Харьковщине и в трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска продвинулись возле четырех населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки", - говорится в сообщении.
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Oleg Russakov
показать весь комментарий16.07.2025 08:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий16.07.2025 08:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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