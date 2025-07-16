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Враг продвинулся возле Амбарного на Харьковщине и в трех населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска продвинулись возле четырех населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки", - говорится в сообщении.

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Продвижение россиян в Донецкой области

Продвижение россиян в Донецкой области

Продвижение россиян в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10241) Харьковская область (1282) Волновахский район (316) Покровский район (769) Купянский район (300) Толстой (4) Федоровка (2) Удачное (16) Амбарное (2) война в Украине (5229) DeepState (197)


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Про Воскресенку забыли,тоже пала.
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16.07.2025 08:22 Ответить
Не "пала", а як там кажуть у вас "асвабаділі".
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16.07.2025 08:29 Ответить
 
 