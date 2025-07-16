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Россияне 16 раз ударили по Харькову "Шахедами", вспыхнул пожар, - ОВА (обновлено)

шахеди

Вечером 15 июля россияне атаковали Харьков, использовав по меньшей мере 8 беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес по меньшей мере восемь ударов по городу. Угроза сохраняется. Будьте в укрытиях!" - написал он.

По предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Впоследствии мэр Игорь Терехов уточнил, что враг атаковал гражданское предприятие. На месте попаданий пожар.

Обновление

Впоследствии мэр Игорь Терехов уточнил, что враг атаковал гражданское предприятие. На месте попаданий пожар.

"Ночная атака "Шахедов" на город длилась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины", - написал Терехов позже.

Напомним вечером 15 июля россияне запустили по Украине "Шахеды".

Читайте: Двух агентов ГРУ РФ, которые корректировали российские удары по Харькову и Николаеву, приговорили к 15 годам, - СБУ

Автор: 

Харьков (7661) Шахед (1297) Харьковская область (1282) Харьковский район (435) война в Украине (5210)


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Россияне 8 раз ударили по Харькову "Шахедами", вспыхнул пожар, - ОВА (обновлено) Источник: https://censor.net/ru/n3563489

Ворог 16 разів вдарив по Харкову "шахедами", спалахнула пожежа - ОВА (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3563489

ТАК 8 ЧИ 16???
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15.07.2025 23:41 Ответить
Сначала 8 потом через время ещё 8
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15.07.2025 23:43 Ответить
 
 