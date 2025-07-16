Ворог 16 разів вдарив по Харкову "шахедами", постраждали 3 людини, - ОВА (оновлено)

Ввечері 15 липня росіяни атакували Харків, використавши щонайменше 8 безпілотників.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав щонайменше восьми ударів по місту. Загроза зберігається. Будьте в укриттях!" - написав він.

За попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі Харкова.

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Згодом мер Ігор Терехов уточнив, що ворог атакував цивільне підприємство. На місці влучань пожежа.

"Нічна атака "шахедів" на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України", - написав Терехов пізніше.

Станом на 00:07 відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків.

Нагадаємо ввечері 15 липня росіяни запустили по Україні "шахеди".

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