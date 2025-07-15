Двох агентів ГРУ РФ, які коригували російські удари по Харкову та Миколаєву, засудили до 15 років, - СБУ

Двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які коригували удари РФ по Україні, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 46-річного різнороба із Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби рашистів на прифронтове місто. Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ.

Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським ГРУ.

Чоловіка було затримано наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на окупантів.

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Іншим зловмисником є 47-річний безробітний з Вознесенського району Миколаївщини, який також готував координати для повітряних атак рашистів по Силах оборони.

"Серед пріоритетних цілей ворога були оперативні аеродроми та комплекси ППО. Намагаючись виявити військові об’єкти, коригувальник облаштував прихований відеореєстратор у своєму авто, на якому їздив регіоном. За матеріалами справи, він координував свої дії з куратором через чат-бот зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий", який переховується у Донецьку та виступає "зв’язковим" російського гру).

Служба безпеки затримала російського агента навесні 2024 року за місцем його проживання", - додали там.

Так, агентів РФ визнано винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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