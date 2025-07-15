Двух агентов ГРУ РФ, которые корректировали российские удары по Харькову и Николаеву, приговорили к 15 годам, - СБУ
Двух агентов российской военной разведки (ГРУ), которые корректировали удары РФ по Украине, приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 46-летнем разнорабочем из Харькова, который наводил управляемые авиационные бомбы рашистов на прифронтовой город. Для этого фигурант объезжал местность на велосипеде и фиксировал оборонительные линии ВСУ.
Собранные данные он передавал в виде отметок на гугл-картах своему знакомому, который в 2014 году выехал на временно оккупированную часть Донецкой области и пошел на сотрудничество с российским ГРУ.
Мужчина был задержан в конце 2024 года. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на оккупантов.
Другим злоумышленником является 47-летний безработный из Вознесенского района Николаевской области, который также готовил координаты для воздушных атак рашистов по Силам обороны.
"Среди приоритетных целей врага были оперативные аэродромы и комплексы ПВО. Пытаясь обнаружить военные объекты, корректировщик обустроил скрытый видеорегистратор в своем авто, на котором ездил по региону. По материалам дела, он координировал свои действия с куратором через чат-бот предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и выступает "связным" российского гру).
Служба безопасности задержала российского агента весной 2024 года по месту его жительства", - добавили там.
Так, агенты РФ признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).
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