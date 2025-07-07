Агент ФСБ шпионил за украинской ПВО у Черного моря на Одесщине: его приговорили к 15 годам заключения, - СБУ

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который корректировал воздушные российские атаки по припортовой инфраструктуре Одесской области и шпионил за ПВО у Черного моря.

Об этом пишет СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, злоумышленник наводил российские дроны-камикадзе и ракетное вооружение на припортовую инфраструктуру южного региона Украины.

Также агент пытался выявить и передать куратору боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих воздушное пространство возле акватории Черного моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ корректировал российские обстрелы Херсона и ожидал полной оккупации Юга: его задержали, - СБУ. ФОТО

В случае получения соответствующих координат, оккупанты надеялись использовать их для "обхода" украинской ПВО во время новой серии ударов по Одесской области.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали предателя в мае 2024 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".

По данным следствия, задание врага выполнял руководитель местной компании по трудоустройству моряков на рыболовецкие и торговые суда.

Читайте также: 21-летнего агента ФСБ, который шпионил за защитниками Харькова, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Агент фиксировал локации "нужных" объектов под прикрытием рабочих поездок по региону.

Во время обысков у него изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Корректировал массированные атаки РФ на Киев: задержан 17-летний агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж