Агент ФСБ шпионил за украинской ПВО у Черного моря на Одесщине: его приговорили к 15 годам заключения, - СБУ
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, который корректировал воздушные российские атаки по припортовой инфраструктуре Одесской области и шпионил за ПВО у Черного моря.
Об этом пишет СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, злоумышленник наводил российские дроны-камикадзе и ракетное вооружение на припортовую инфраструктуру южного региона Украины.
Также агент пытался выявить и передать куратору боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих воздушное пространство возле акватории Черного моря.
В случае получения соответствующих координат, оккупанты надеялись использовать их для "обхода" украинской ПВО во время новой серии ударов по Одесской области.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали предателя в мае 2024 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".
По данным следствия, задание врага выполнял руководитель местной компании по трудоустройству моряков на рыболовецкие и торговые суда.
Агент фиксировал локации "нужных" объектов под прикрытием рабочих поездок по региону.
Во время обысков у него изъят телефон с доказательствами работы на врага.
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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