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Новости Фото Задержание корректировщиков Завербованные агенты ФСБ Атака ракет и БпЛА на Киев
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Координировал массированные атаки РФ на Киев: задержан 17-летний агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые удары России по Киеву.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали на Телеграм-каналах по поиску "легких денег".

Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.

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СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ

Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника неподалеку от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентурный отчет".

На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ
СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ
СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ
СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ
СБУ задержала киевского школьника, который корректировал массированные атаки РФ

Автор: 

Киев (25811) СБУ (20149) корректировщик (85) Воздушные атаки на Киев (806)


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Топ комментарии
+17
потрібні страти для них. стратьте 10 - збережете життя тисячам.
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04.07.2025 17:06 Ответить
+9
немає дожити до18-ліття!
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04.07.2025 17:03 Ответить
+8
Ці сучі тінейджери, і інш придурки ********* на баблі за будь яку ціну. Якби хоч одного /одну привселюдно поставили до стовпа ганьби біля розбомбленого будинку - бажання так добувати гроші пропало б.
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?
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04.07.2025 17:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
немає дожити до18-ліття!
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04.07.2025 17:03 Ответить
Каструвати, а дальше як зуміє. Гімно не має множитись.
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04.07.2025 18:13 Ответить
Рускаязичний укрАінєц.
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04.07.2025 17:04 Ответить
потрібні страти для них. стратьте 10 - збережете життя тисячам.
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04.07.2025 17:06 Ответить
Это не практично. У нас куча не разминированных территорий. Каждое такое тело хоть одну мину найдет. Результат примерно такой-же, но стране больше пользы.
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04.07.2025 17:11 Ответить
Знов дадуть максимум 15 років замість довічного?
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04.07.2025 17:07 Ответить
Скорее 10, ребёнок как никак. Выйдет через 5. Это если все будет хорошо им линией фронта.
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04.07.2025 18:05 Ответить
На хімію *******
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04.07.2025 17:08 Ответить
Господи, сколько таких гандонов без мозгов на нашей земле!
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04.07.2025 17:08 Ответить
Нащадки тих , кого десятками тисяч завозили в Україну як худобу у товарних вагонах та скотовозами ...
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04.07.2025 17:27 Ответить
А во Львове, Ровно, Хмельницком, Франковске и Черновцах - это потомки кого? Те, которые там сдают или поджигают авто ЗСУ? Или те, кто голосовал за дважды судимого любителя *****? Вы недооцениваете количество дебилов в каждой нации
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04.07.2025 17:38 Ответить
Саме в Чернівцях була купа військових частин, напханих цапами по вінця! Вони звільнялися і залишалися на Буковині, чомусь не поверталися до Сибіру.
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04.07.2025 18:05 Ответить
А ви, що серйозно думаєте що у Львові, Рівному, Луцьку, Франківську цих нащадків немає??? Вони свого часу розповзлися і розплодилися як таргани по усій Україні.
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04.07.2025 18:08 Ответить
І спілкуються щирою українською? Що ж це за нащадки такі?
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04.07.2025 18:12 Ответить
так-так, це все кацапи. українці зраджувати не можуть. вони всі святіші за янголів небесних.
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04.07.2025 18:18 Ответить
Таку паскуду треба знищувати все вони розуміють що роблять і наведіть лад з анонімними телеграм каналами невже так важко зрозуміти через які ворог вербує бидло.
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04.07.2025 17:09 Ответить
В принципі, що заважає вербувати через viber/whatsapp/signal/element/youtube? Головне - суворість та невідворотність покарання.
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04.07.2025 17:13 Ответить
Тупа істота.
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04.07.2025 17:10 Ответить
продажна
це небезпечніше за тупість
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04.07.2025 17:24 Ответить
Та його відправляють як на забій, воно йде, ледь уникає затримання, але куратор знову жене, як русню на фронті. Невже не здогадуюється, що рано чи пізно спіймають, як і інших до нього?
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04.07.2025 17:26 Ответить
жага грошей за будь-яку ціну, зокрема у спосіб зради - продажність
усі інші якості - підарство, тупізна, бажання вислужитися перед кацапським куратором-підаром, це все йде причепом до продажності цієї тварі
не всі тупі (недалекі, не високого рівня інтелекту) є зрадниками, багато з них надійні та віддані
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04.07.2025 17:35 Ответить
Ну так в тому і річ, що треба було подумати, що у такий спосіб гроші йому не дістануться.
Навіть якщо куратор має намір заплатити, то все одно рано чи пізно хтось його зауважить і затримає.
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04.07.2025 17:37 Ответить
ви дорослий, досвідчений, розумний інтелектуал
він - продажна тварюка
дві великі різниці, як кажуть у чарівній Одесі
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04.07.2025 17:39 Ответить
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих.
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04.07.2025 18:03 Ответить
В Другу світову таких вішали з табличками "зрадник". В умовах того, що міжнародне право померло, треба знову повертатися до цих дієвих засобів боротьби
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04.07.2025 17:13 Ответить
Ці сучі тінейджери, і інш придурки ********* на баблі за будь яку ціну. Якби хоч одного /одну привселюдно поставили до стовпа ганьби біля розбомбленого будинку - бажання так добувати гроші пропало б.
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?
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04.07.2025 17:13 Ответить
Це дійсно толкова пропозиція.
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04.07.2025 17:24 Ответить
Але таких не можна мобілізовувати,ні-ні,це ж майбутній генофонд.
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04.07.2025 17:29 Ответить
...гандонофонд, так правильніше
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04.07.2025 18:15 Ответить
А возле столба положить палки, как когда-то на Сечи делали. И каждый желающий что б мог выбрать себе палку и ******* этого выродка.
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04.07.2025 17:43 Ответить
Братья и сестры, узбагойтесь, зэки по понятиям таких берут на перья. А если попадись на кого-нить на кшталт торнадовца, то будет еще и молить бога, чтобы его власти расстреляли.
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04.07.2025 17:14 Ответить
Та конечно, по тюрьмам и зонам же сидят такие патриоты Украины, что аж пиджак заворачивается. Родаки этого ******** занесут бабло, и будет сидеть спокойно и без проблем. Вешать надо.
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04.07.2025 17:45 Ответить
Мабуть переїхав до Києва нещодавно ...
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04.07.2025 17:15 Ответить
ага, киевляне все такие патриоты Украины, что даже и подумать не могут про бабло от фсб. только переселенцы с Луганска падляны делают, больше никто.
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04.07.2025 17:47 Ответить
Зверніться за статистикою до СБУ ...
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04.07.2025 18:04 Ответить
" В нас вся молодь з українською ідентичністю " - це ж так каже наша пропаганда ,зате тих хто народився і виріс за совітів називають совками і прокацапськи налаштованими .
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04.07.2025 17:15 Ответить
Дебіл, знаючи яки високоточні ракети на ху.... лостані, він практично може визвати огонь на себе, або на тих уродов що його зробили. А знаючи ган...нов від фсб можна з упевненістю сказати, що основні гроші вони вже і потратити встигли. А якщо він щось став говорити його здали би СБУ.
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04.07.2025 17:21 Ответить
Оце і є результат абсолютно байдужого ставлення держави до виховання молоді. Тому вони і виростають такими безпринципними і аморальними. Ну і батьки, звісно, теж доклалися до цього. Якщо воно разом з ними з дитинства споживало російський контент, то що від нього можна очікувати? Лицемірство та подвійні стандарти до добра не призводять...
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04.07.2025 17:26 Ответить
Повесьте его. В центре города, с показом по тв, с обязательным просмотром во всех школах, бурсах и вузах. Иначе никто их малолетних не задумается.
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04.07.2025 17:41 Ответить
Личку - в студию. Вы нам подходите на должность палача.
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04.07.2025 18:02 Ответить
Рожу п.дора в студію
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04.07.2025 17:44 Ответить
Золотий генофонд, як казав Корнієнка.
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04.07.2025 18:20 Ответить
 
 