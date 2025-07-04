Координировал массированные атаки РФ на Киев: задержан 17-летний агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые удары России по Киеву.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали на Телеграм-каналах по поиску "легких денег".
Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.
Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника неподалеку от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентурный отчет".
На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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це небезпечніше за тупість
усі інші якості - підарство, тупізна, бажання вислужитися перед кацапським куратором-підаром, це все йде причепом до продажності цієї тварі
не всі тупі (недалекі, не високого рівня інтелекту) є зрадниками, багато з них надійні та віддані
Навіть якщо куратор має намір заплатити, то все одно рано чи пізно хтось його зауважить і затримає.
він - продажна тварюка
дві великі різниці, як кажуть у чарівній Одесі
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?