Координировал массированные атаки РФ на Киев: задержан 17-летний агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который корректировал ракетно-дроновые удары России по Киеву.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 17-летний выпускник столичной школы, которого рашисты завербовали на Телеграм-каналах по поиску "легких денег".

Главной задачей агента было проведение доразведки: он получил от куратора координаты потенциальных целей и должен был зафиксировать их внешнее техническое состояние.

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Среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство столичного региона Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника неподалеку от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил "агентурный отчет".

На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.









