Коригував масовані атаки РФ на Київ: затримано 17-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Києву.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

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Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".

На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.









