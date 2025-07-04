УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12730 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників Завербовані агенти ФСБ Атака ракет і БпЛА на Київ
3 179 43

Коригував масовані атаки РФ на Київ: затримано 17-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Києву.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 21-річного агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".

На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коригували удари по Краматорську: затримано двох агенток РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ
СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ
СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ
СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ
СБУ затримала школяра Києва, який коригував масовані атаки РФ

Автор: 

Київ (19811) СБУ (13081) коригування (87) Повітряні атаки на Київ (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
потрібні страти для них. стратьте 10 - збережете життя тисячам.
показати весь коментар
04.07.2025 17:06 Відповісти
+9
немає дожити до18-ліття!
показати весь коментар
04.07.2025 17:03 Відповісти
+8
Ці сучі тінейджери, і інш придурки ********* на баблі за будь яку ціну. Якби хоч одного /одну привселюдно поставили до стовпа ганьби біля розбомбленого будинку - бажання так добувати гроші пропало б.
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?
показати весь коментар
04.07.2025 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
немає дожити до18-ліття!
показати весь коментар
04.07.2025 17:03 Відповісти
Каструвати, а дальше як зуміє. Гімно не має множитись.
показати весь коментар
04.07.2025 18:13 Відповісти
Рускаязичний укрАінєц.
показати весь коментар
04.07.2025 17:04 Відповісти
потрібні страти для них. стратьте 10 - збережете життя тисячам.
показати весь коментар
04.07.2025 17:06 Відповісти
Это не практично. У нас куча не разминированных территорий. Каждое такое тело хоть одну мину найдет. Результат примерно такой-же, но стране больше пользы.
показати весь коментар
04.07.2025 17:11 Відповісти
Знов дадуть максимум 15 років замість довічного?
показати весь коментар
04.07.2025 17:07 Відповісти
Скорее 10, ребёнок как никак. Выйдет через 5. Это если все будет хорошо им линией фронта.
показати весь коментар
04.07.2025 18:05 Відповісти
На хімію *******
показати весь коментар
04.07.2025 17:08 Відповісти
Господи, сколько таких гандонов без мозгов на нашей земле!
показати весь коментар
04.07.2025 17:08 Відповісти
Нащадки тих , кого десятками тисяч завозили в Україну як худобу у товарних вагонах та скотовозами ...
показати весь коментар
04.07.2025 17:27 Відповісти
А во Львове, Ровно, Хмельницком, Франковске и Черновцах - это потомки кого? Те, которые там сдают или поджигают авто ЗСУ? Или те, кто голосовал за дважды судимого любителя *****? Вы недооцениваете количество дебилов в каждой нации
показати весь коментар
04.07.2025 17:38 Відповісти
Саме в Чернівцях була купа військових частин, напханих цапами по вінця! Вони звільнялися і залишалися на Буковині, чомусь не поверталися до Сибіру.
показати весь коментар
04.07.2025 18:05 Відповісти
А ви, що серйозно думаєте що у Львові, Рівному, Луцьку, Франківську цих нащадків немає??? Вони свого часу розповзлися і розплодилися як таргани по усій Україні.
показати весь коментар
04.07.2025 18:08 Відповісти
І спілкуються щирою українською? Що ж це за нащадки такі?
показати весь коментар
04.07.2025 18:12 Відповісти
так-так, це все кацапи. українці зраджувати не можуть. вони всі святіші за янголів небесних.
показати весь коментар
04.07.2025 18:18 Відповісти
Таку паскуду треба знищувати все вони розуміють що роблять і наведіть лад з анонімними телеграм каналами невже так важко зрозуміти через які ворог вербує бидло.
показати весь коментар
04.07.2025 17:09 Відповісти
В принципі, що заважає вербувати через viber/whatsapp/signal/element/youtube? Головне - суворість та невідворотність покарання.
показати весь коментар
04.07.2025 17:13 Відповісти
Тупа істота.
показати весь коментар
04.07.2025 17:10 Відповісти
продажна
це небезпечніше за тупість
показати весь коментар
04.07.2025 17:24 Відповісти
Та його відправляють як на забій, воно йде, ледь уникає затримання, але куратор знову жене, як русню на фронті. Невже не здогадуюється, що рано чи пізно спіймають, як і інших до нього?
показати весь коментар
04.07.2025 17:26 Відповісти
жага грошей за будь-яку ціну, зокрема у спосіб зради - продажність
усі інші якості - підарство, тупізна, бажання вислужитися перед кацапським куратором-підаром, це все йде причепом до продажності цієї тварі
не всі тупі (недалекі, не високого рівня інтелекту) є зрадниками, багато з них надійні та віддані
показати весь коментар
04.07.2025 17:35 Відповісти
Ну так в тому і річ, що треба було подумати, що у такий спосіб гроші йому не дістануться.
Навіть якщо куратор має намір заплатити, то все одно рано чи пізно хтось його зауважить і затримає.
показати весь коментар
04.07.2025 17:37 Відповісти
ви дорослий, досвідчений, розумний інтелектуал
він - продажна тварюка
дві великі різниці, як кажуть у чарівній Одесі
показати весь коментар
04.07.2025 17:39 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих.
показати весь коментар
04.07.2025 18:03 Відповісти
В Другу світову таких вішали з табличками "зрадник". В умовах того, що міжнародне право померло, треба знову повертатися до цих дієвих засобів боротьби
показати весь коментар
04.07.2025 17:13 Відповісти
Ці сучі тінейджери, і інш придурки ********* на баблі за будь яку ціну. Якби хоч одного /одну привселюдно поставили до стовпа ганьби біля розбомбленого будинку - бажання так добувати гроші пропало б.
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?
показати весь коментар
04.07.2025 17:13 Відповісти
Це дійсно толкова пропозиція.
показати весь коментар
04.07.2025 17:24 Відповісти
Але таких не можна мобілізовувати,ні-ні,це ж майбутній генофонд.
показати весь коментар
04.07.2025 17:29 Відповісти
...гандонофонд, так правильніше
показати весь коментар
04.07.2025 18:15 Відповісти
А возле столба положить палки, как когда-то на Сечи делали. И каждый желающий что б мог выбрать себе палку и ******* этого выродка.
показати весь коментар
04.07.2025 17:43 Відповісти
Братья и сестры, узбагойтесь, зэки по понятиям таких берут на перья. А если попадись на кого-нить на кшталт торнадовца, то будет еще и молить бога, чтобы его власти расстреляли.
показати весь коментар
04.07.2025 17:14 Відповісти
Та конечно, по тюрьмам и зонам же сидят такие патриоты Украины, что аж пиджак заворачивается. Родаки этого ******** занесут бабло, и будет сидеть спокойно и без проблем. Вешать надо.
показати весь коментар
04.07.2025 17:45 Відповісти
Мабуть переїхав до Києва нещодавно ...
показати весь коментар
04.07.2025 17:15 Відповісти
ага, киевляне все такие патриоты Украины, что даже и подумать не могут про бабло от фсб. только переселенцы с Луганска падляны делают, больше никто.
показати весь коментар
04.07.2025 17:47 Відповісти
Зверніться за статистикою до СБУ ...
показати весь коментар
04.07.2025 18:04 Відповісти
" В нас вся молодь з українською ідентичністю " - це ж так каже наша пропаганда ,зате тих хто народився і виріс за совітів називають совками і прокацапськи налаштованими .
показати весь коментар
04.07.2025 17:15 Відповісти
Дебіл, знаючи яки високоточні ракети на ху.... лостані, він практично може визвати огонь на себе, або на тих уродов що його зробили. А знаючи ган...нов від фсб можна з упевненістю сказати, що основні гроші вони вже і потратити встигли. А якщо він щось став говорити його здали би СБУ.
показати весь коментар
04.07.2025 17:21 Відповісти
Оце і є результат абсолютно байдужого ставлення держави до виховання молоді. Тому вони і виростають такими безпринципними і аморальними. Ну і батьки, звісно, теж доклалися до цього. Якщо воно разом з ними з дитинства споживало російський контент, то що від нього можна очікувати? Лицемірство та подвійні стандарти до добра не призводять...
показати весь коментар
04.07.2025 17:26 Відповісти
Повесьте его. В центре города, с показом по тв, с обязательным просмотром во всех школах, бурсах и вузах. Иначе никто их малолетних не задумается.
показати весь коментар
04.07.2025 17:41 Відповісти
Личку - в студию. Вы нам подходите на должность палача.
показати весь коментар
04.07.2025 18:02 Відповісти
Рожу п.дора в студію
показати весь коментар
04.07.2025 17:44 Відповісти
Золотий генофонд, як казав Корнієнка.
показати весь коментар
04.07.2025 18:20 Відповісти
 
 