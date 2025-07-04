Коригував масовані атаки РФ на Київ: затримано 17-річного агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Києву.
Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".
Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.
Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".
На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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це небезпечніше за тупість
усі інші якості - підарство, тупізна, бажання вислужитися перед кацапським куратором-підаром, це все йде причепом до продажності цієї тварі
не всі тупі (недалекі, не високого рівня інтелекту) є зрадниками, багато з них надійні та віддані
Навіть якщо куратор має намір заплатити, то все одно рано чи пізно хтось його зауважить і затримає.
він - продажна тварюка
дві великі різниці, як кажуть у чарівній Одесі
Жорстоко? Незаконно? У нас між іншим війна, нє?