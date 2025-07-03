Коригували удари по Краматорську: затримано двох агенток РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Донеччині двох жінок, які коригували ракетно-бомбові удари російської армії по Краматорську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.





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За даними слідства, одна із затриманих - місцева безробітна. Російські спецслужби завербували її через сина, бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює на сході України. Жінка передавала координати запасних командних пунктів та укріплень Сил оборони, а також фіксувала наслідки російських обстрілів.

Друга агентка працювала на воєнну розвідку РФ (ГРУ) після вербування в соцмережі "Однокласники". У прокремлівській групі її помітив кадровий офіцер ГРУ і запропонував співпрацю за гроші. Жінка збирала дані про українських військових у прифронтовій зоні та позначала їхні позиції на Google-картах.

Обом затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 та ч.ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою без права на заставу. Згідно з законом, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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