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Новини Фото Затримання коригувальників
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Коригували удари по Краматорську: затримано двох агенток РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Донеччині двох жінок, які коригували ракетно-бомбові удари російської армії по Краматорську.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала двох агенток РФ, які коригували удари по Краматорську
СБУ затримала двох агенток РФ, які коригували удари по Краматорську

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За даними слідства, одна із затриманих - місцева безробітна. Російські спецслужби завербували її через сина, бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює на сході України. Жінка передавала координати запасних командних пунктів та укріплень Сил оборони, а також фіксувала наслідки російських обстрілів.

Друга агентка працювала на воєнну розвідку РФ (ГРУ) після вербування в соцмережі "Однокласники". У прокремлівській групі її помітив кадровий офіцер ГРУ і запропонував співпрацю за гроші. Жінка збирала дані про українських військових у прифронтовій зоні та позначала їхні позиції на Google-картах.

Обом затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 та ч.ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою без права на заставу. Згідно з законом, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Автор: 

Краматорськ (714) СБУ (13075) Донецька область (8979) коригування (86) Краматорський район (437)


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Таких скотов надо ставить к стенке и не разглашать.
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03.07.2025 12:26 Відповісти
середній вік тєлєграмщіц підвищуеться разом з підвищенням рівня цифровох грамотності насєлєнія.
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03.07.2025 12:26 Відповісти
Колись було передвибоче гасло - "сховай бабусин паспорт" , а зараз - сховай від неї смартфон ...?
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03.07.2025 12:29 Відповісти
По цій логіці молодим виборцям зебіла взагалі паспорт не треба було видавати, хай би бігали по країні як байстрюки
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03.07.2025 13:26 Відповісти
питаня одне==КОЛИ БУДУТЬ ТАКИХ ТВАРЮК РОЗТРИЛЮВАТИ? можно тихенько як у свинособак
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03.07.2025 12:28 Відповісти
Ну, вони, принаймні, можуть випадково посковзнутися на сходинках і звернути собі шию або виплигнути з вікна. в цій справі взагалі головне - реалізм
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03.07.2025 13:11 Відповісти
Якщо не почнуть подібних ліквідувати через "спробу втечі" то їх тільки побільшає.Боротися з цим треба лише через їх страх на ліквідацію
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03.07.2025 13:28 Відповісти
Дві старі п*здоти...
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03.07.2025 13:56 Відповісти
 
 