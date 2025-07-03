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Новини Відео Вибухи у Харцизьку
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Російські склади боєприпасів уражено дронами біля окупованого Харцизька, - СБУ. ВIДЕО

Дрони Служби безпеки уразили склади боєприпасів російських військ у селі Велике Оріхове поблизу окупованого Харцизька на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялось, що в окупованому місті Харцизьк на Донеччині лунають вибухи.

Читайте: Доба на Донеччині: шестеро людей загинули, 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13075) Донецька область (8979) Донецький район (19) Харцизьк (2) Велике Оріхове (1)


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Уразили харцизяк біля Харцизька!
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03.07.2025 11:06 Відповісти
Сан-Харцизск попал под раздачу!
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03.07.2025 11:39 Відповісти
**** narod eta adabriaet , abazhaiet ...😁
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03.07.2025 11:41 Відповісти
нічна доставка свіжеспечених паляниць.
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03.07.2025 11:52 Відповісти
Єта на балатах - "булка хлєба")
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03.07.2025 12:01 Відповісти
булок у нас нема, хай їдять що дають.
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03.07.2025 12:06 Відповісти
Вартові конкретно понаїдалися і сито ригають у слухаючи накабздона трєлі)
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03.07.2025 12:11 Відповісти
Ядрёный хлопок в камішах поспел...
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03.07.2025 12:00 Відповісти
кладовщику не позавидуешь)
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03.07.2025 12:44 Відповісти
 
 