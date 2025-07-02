УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5795 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вибухи у Харцизьку
1 651 9

В окупованому Харцизьку лунають вибухи. ВIДЕО

В окупованому місті Харцизьк на Донеччині лунають вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Напевно мова йде про прильоти по складах боєприпасів окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський Іжевськ за 1300 кілометрів від України атакували дрони. У місті лунають вибухи, постріли і горить підприємство. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4541) Донецька область (8974) Донецький район (19) Харцизьк (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
доставка гарячих паляниць.
показати весь коментар
02.07.2025 23:45 Відповісти
Хотілось би , щоб щось і на територію кацапії прилітало. Як от сьогодні по шахедному заводу
Але більше і маштабніше
показати весь коментар
02.07.2025 23:51 Відповісти
Солнцепеки запеклися по ходу, и куча дополнительных плюшек! ЛЯПОТААА
показати весь коментар
02.07.2025 23:53 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 00:00 Відповісти
Як бачимо місцеві радіють коли кацапи горять. А значить чекають на визволення
показати весь коментар
03.07.2025 00:01 Відповісти
І це Харцизьк, окупований вже 11 років....
показати весь коментар
03.07.2025 00:41 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 00:04 Відповісти
Это не мы... ТЯО в любой шахте не найдешь
показати весь коментар
03.07.2025 00:10 Відповісти
Та ну, в любом киоске можно купить ТЯО
показати весь коментар
03.07.2025 00:28 Відповісти
 
 