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В окупованому Харцизьку лунають вибухи. ВIДЕО
В окупованому місті Харцизьк на Донеччині лунають вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Напевно мова йде про прильоти по складах боєприпасів окупантів.
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