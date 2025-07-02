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Новости Видео Взрывы в Харцызске
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В оккупированном Харцызске раздаются взрывы. ВИДЕО

В оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы. Местные жители сообщают о звуках детонации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Наверняка речь идет о прилетах по складам боеприпасов оккупантов.

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взрыв (6829) Донецкая область (10158) Донецкий район (18) Харцызск (2)


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доставка гарячих паляниць.
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02.07.2025 23:45 Ответить
Хотілось би , щоб щось і на територію кацапії прилітало. Як от сьогодні по шахедному заводу
Але більше і маштабніше
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02.07.2025 23:51 Ответить
Солнцепеки запеклися по ходу, и куча дополнительных плюшек! ЛЯПОТААА
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02.07.2025 23:53 Ответить
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03.07.2025 00:00 Ответить
Як бачимо місцеві радіють коли кацапи горять. А значить чекають на визволення
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03.07.2025 00:01 Ответить
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03.07.2025 00:04 Ответить
Это не мы... ТЯО в любой шахте не найдешь
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03.07.2025 00:10 Ответить
Та ну, в любом киоске можно купить ТЯО
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03.07.2025 00:28 Ответить
 
 