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В оккупированном Харцызске раздаются взрывы. ВИДЕО
В оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы. Местные жители сообщают о звуках детонации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Наверняка речь идет о прилетах по складам боеприпасов оккупантов.
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