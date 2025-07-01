Российский Ижевск в 1300 километрах от Украины атаковали дроны. В городе раздаются взрывы, выстрелы и горит предприятие. ВИДЕО
В сети опубликованы видеозаписи, на который сняты взрывы, выстрелы и пожар в российском Ижевске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях сообщают об атаке дронов.
"Ижевск, 1300 км от границы Украины. Дрон ударил по одному из предприятий, предварительно. В городе есть несколько крупных предприятий, связанных с ВПК рф: машиностроительный завод, электромеханический завод "Купол" (разработка и производство систем ПВО) и механический завод (выпускает стрелковое оружие под брендом "Байкал")", - говорится в комментарии к видео.
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+11 Виталий #548501
показать весь комментарий01.07.2025 09:52 Ответить Ссылка
+9 Василь Васько #582549
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+9 Igor #591922
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Щойно ви прослухали монолог пересічного расєяніна
ао купол - одне з найбільших підприємств впк **********, виготовляє зрк тор, оса, ракети ппо, гіроскопи, нанокомпозити, обладнання для аес та збагачення урану, для нафтовидобутку, а також обладнання для конвеєрних лікеро-горілчаних заводів
з 22-го ці підари на куполі виготовляли бпла з китайських комплектуючих, у т.ч. херані та харпії
Удмурт пи!
Слава богу, і вотяки війни попонюхають!