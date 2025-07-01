Российский Ижевск в 1300 километрах от Украины атаковали дроны. В городе раздаются взрывы, выстрелы и горит предприятие. ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на который сняты взрывы, выстрелы и пожар в российском Ижевске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях сообщают об атаке дронов.

"Ижевск, 1300 км от границы Украины. Дрон ударил по одному из предприятий, предварительно. В городе есть несколько крупных предприятий, связанных с ВПК рф: машиностроительный завод, электромеханический завод "Купол" (разработка и производство систем ПВО) и механический завод (выпускает стрелковое оружие под брендом "Байкал")", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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