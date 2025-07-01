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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
4 728 19

Российский Ижевск в 1300 километрах от Украины атаковали дроны. В городе раздаются взрывы, выстрелы и горит предприятие. ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на который сняты взрывы, выстрелы и пожар в российском Ижевске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях сообщают об атаке дронов.

"Ижевск, 1300 км от границы Украины. Дрон ударил по одному из предприятий, предварительно. В городе есть несколько крупных предприятий, связанных с ВПК рф: машиностроительный завод, электромеханический завод "Купол" (разработка и производство систем ПВО) и механический завод (выпускает стрелковое оружие под брендом "Байкал")", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

взрыв (6825) россия (96472) дроны (4210)


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Топ комментарии
+11
Два человека погибли, еще 16 пострадали после атаки БПЛА на электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Об этом сообщил источник MNS. Сейчас горит один из цехов предприятия ВПК." (c)
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01.07.2025 09:52 Ответить
+9
кацапи знають хоч якісь слова, крім матюччя? Дегенерати!!
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01.07.2025 09:47 Ответить
+9
Це у них навчають з першим ковтком молока матері, бо другий ковток вже не молоко, а бояришнік
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01.07.2025 09:53 Ответить
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Там ще шахеди клепають...Може наші дістали? Було б не погано.
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01.07.2025 09:42 Ответить
московію діставати треба, їм пофіг на провінцію
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01.07.2025 09:46 Ответить
Колись я розмовляв з московитом, так для них вже петроград це далека провінція, а що казати за інших
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01.07.2025 09:55 Ответить
До чого тут пофіг. чи ні? Б'єть по оборонних підприємствах - завдання не у тому, щоб їм було не пофіг, а щоб призупинити виробництво зброї на московії.
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01.07.2025 10:11 Ответить
плюс фізична ліквідація на місці кацапських спеців, які можуть щось робити, а загиблі підари на куполі є - земля їм скловатою
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01.07.2025 10:18 Ответить
кацапи знають хоч якісь слова, крім матюччя? Дегенерати!!
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01.07.2025 09:47 Ответить
Це у них навчають з першим ковтком молока матері, бо другий ковток вже не молоко, а бояришнік
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01.07.2025 09:53 Ответить
Два человека погибли, еще 16 пострадали после атаки БПЛА на электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Об этом сообщил источник MNS. Сейчас горит один из цехов предприятия ВПК." (c)
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01.07.2025 09:52 Ответить
👍👍👍
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01.07.2025 10:11 Ответить
*бать, ах*єть, п#здєц...

Щойно ви прослухали монолог пересічного расєяніна
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01.07.2025 09:56 Ответить
Єта цітата из "анєгіна", вырватая із кантексту...
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01.07.2025 10:04 Ответить
Причому канкретна вирватая…
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01.07.2025 10:24 Ответить
Зер Гут! Іжевськ кухня зброї москалів. Тепер відчули на власній шкурі що таке війна. Посіяли вітер пожинатимуть бурю. Час їм спитати свого царя що це робиться
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01.07.2025 10:07 Ответить
кацапським підарам в'їпали по куполу - це добре
ао купол - одне з найбільших підприємств впк **********, виготовляє зрк тор, оса, ракети ппо, гіроскопи, нанокомпозити, обладнання для аес та збагачення урану, для нафтовидобутку, а також обладнання для конвеєрних лікеро-горілчаних заводів
з 22-го ці підари на куполі виготовляли бпла з китайських комплектуючих, у т.ч. херані та харпії
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01.07.2025 10:08 Ответить
шо цікаво: мобільний інтернет по всій удмуртії відімкнули ще позавчора, а приходи по куполу є
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01.07.2025 10:16 Ответить
Гранд Респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:21 Ответить
Кинооператоры смотрю ещё неопытные в Ижевске, ещё ФСБ не работала с населением по поводу съёмки поражённых объектов, к сожалению ещё население не привыкло к украинским попаданием, но это ещё пока
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01.07.2025 10:42 Ответить
О!
Удмурт пи!
Слава богу, і вотяки війни попонюхають!
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01.07.2025 10:42 Ответить
Що за назви міст? Іжевск, Саратов, Москва пишеться, а вимовляють як Масква. Це зовсім не слов'янські назви.
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01.07.2025 10:58 Ответить
 
 