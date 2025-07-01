Російський Іжевськ за 1300 кілометрів від України атакували дрони. У місті лунають вибухи, постріли і горить підприємство. ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, на який зафільмовані вибухи, постріли та пожежа у російському Іжевську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про атаку дронів.

"Іжевськ, 1300 км від кордону України. Дрон вдарив по одному з підприємств, попередньо. У місті є кілька великих підприємств, пов'язаних із ВПК рф: машинобудівний завод, електромеханічний завод "Купол" (розробка та виробництво систем ППО) та механічний завод (випускає стрілецьку зброю під брендом "Байкал")", - йдеться у коментарі до відео.

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