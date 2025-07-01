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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Російський Іжевськ за 1300 кілометрів від України атакували дрони. У місті лунають вибухи, постріли і горить підприємство. ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, на який зафільмовані вибухи, постріли та пожежа у російському Іжевську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про атаку дронів.

"Іжевськ, 1300 км від кордону України. Дрон вдарив по одному з підприємств, попередньо. У місті є кілька великих підприємств, пов'язаних із ВПК рф: машинобудівний завод, електромеханічний завод "Купол" (розробка та виробництво систем ППО) та механічний завод (випускає стрілецьку зброю під брендом "Байкал")", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

вибух (4537) росія (66478) дрони (5018)


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Топ коментарі
+6
Два человека погибли, еще 16 пострадали после атаки БПЛА на электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Об этом сообщил источник MNS. Сейчас горит один из цехов предприятия ВПК." (c)
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01.07.2025 09:52 Відповісти
+3
московію діставати треба, їм пофіг на провінцію
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01.07.2025 09:46 Відповісти
+3
*бать, ах*єть, п#здєц...

Щойно ви прослухали монолог пересічного расєяніна
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01.07.2025 09:56 Відповісти
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Там ще шахеди клепають...Може наші дістали? Було б не погано.
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01.07.2025 09:42 Відповісти
московію діставати треба, їм пофіг на провінцію
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01.07.2025 09:46 Відповісти
Колись я розмовляв з московитом, так для них вже петроград це далека провінція, а що казати за інших
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01.07.2025 09:55 Відповісти
До чого тут пофіг. чи ні? Б'єть по оборонних підприємствах - завдання не у тому, щоб їм було не пофіг, а щоб призупинити виробництво зброї на московії.
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01.07.2025 10:11 Відповісти
плюс фізична ліквідація на місці кацапських спеців, які можуть щось робити, а загиблі підари на куполі є - земля їм скловатою
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01.07.2025 10:18 Відповісти
кацапи знають хоч якісь слова, крім матюччя? Дегенерати!!
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01.07.2025 09:47 Відповісти
Це у них навчають з першим ковтком молока матері, бо другий ковток вже не молоко, а бояришнік
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01.07.2025 09:53 Відповісти
Два человека погибли, еще 16 пострадали после атаки БПЛА на электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Об этом сообщил источник MNS. Сейчас горит один из цехов предприятия ВПК." (c)
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01.07.2025 09:52 Відповісти
👍👍👍
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01.07.2025 10:11 Відповісти
*бать, ах*єть, п#здєц...

Щойно ви прослухали монолог пересічного расєяніна
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01.07.2025 09:56 Відповісти
Єта цітата из "анєгіна", вырватая із кантексту...
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01.07.2025 10:04 Відповісти
Зер Гут! Іжевськ кухня зброї москалів. Тепер відчули на власній шкурі що таке війна. Посіяли вітер пожинатимуть бурю. Час їм спитати свого царя що це робиться
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01.07.2025 10:07 Відповісти
кацапським підарам в'їпали по куполу - це добре
ао купол - одне з найбільших підприємств впк **********, виготовляє зрк тор, оса, ракети ппо, гіроскопи, нанокомпозити, обладнання для аес та збагачення урану, для нафтовидобутку, а також обладнання для конвеєрних лікеро-горілчаних заводів
з 22-го ці підари на куполі виготовляли бпла з китайських комплектуючих, у т.ч. херані та харпії
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01.07.2025 10:08 Відповісти
шо цікаво: мобільний інтернет по всій удмуртії відімкнули ще позавчора, а приходи по куполу є
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01.07.2025 10:16 Відповісти
Гранд Респект Виконавцям!
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01.07.2025 10:21 Відповісти
 
 