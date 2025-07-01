Російський Іжевськ за 1300 кілометрів від України атакували дрони. У місті лунають вибухи, постріли і горить підприємство. ВIДЕО
У мережі опубліковані відеозаписи, на який зафільмовані вибухи, постріли та пожежа у російському Іжевську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах повідомляють про атаку дронів.
"Іжевськ, 1300 км від кордону України. Дрон вдарив по одному з підприємств, попередньо. У місті є кілька великих підприємств, пов'язаних із ВПК рф: машинобудівний завод, електромеханічний завод "Купол" (розробка та виробництво систем ППО) та механічний завод (випускає стрілецьку зброю під брендом "Байкал")", - йдеться у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+6 Виталий #548501
показати весь коментар01.07.2025 09:52 Відповісти Посилання
+3 Sasha Berbaum
показати весь коментар01.07.2025 09:46 Відповісти Посилання
+3 Олександр Томах
показати весь коментар01.07.2025 09:56 Відповісти Посилання
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Щойно ви прослухали монолог пересічного расєяніна
ао купол - одне з найбільших підприємств впк **********, виготовляє зрк тор, оса, ракети ппо, гіроскопи, нанокомпозити, обладнання для аес та збагачення урану, для нафтовидобутку, а також обладнання для конвеєрних лікеро-горілчаних заводів
з 22-го ці підари на куполі виготовляли бпла з китайських комплектуючих, у т.ч. херані та харпії