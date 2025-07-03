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Новости Видео Взрывы в Харцызске
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Дроны атаковали российские склады боеприпасов возле оккупированного Харцызска, - СБУ

Склады боеприпасов поражены возле Харцызска

Дроны Службы безопасности поразили склады боеприпасов российских войск в селе Большое Орехово вблизи оккупированного Харцызска в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы.

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Автор: 

СБУ (20144) Донецкая область (10164) Донецкий район (18) Харцызск (2) Орехово (1)


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Уразили харцизяк біля Харцизька!
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03.07.2025 11:06 Ответить
Сан-Харцизск попал под раздачу!
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03.07.2025 11:39 Ответить
**** narod eta adabriaet , abazhaiet ...😁
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03.07.2025 11:41 Ответить
нічна доставка свіжеспечених паляниць.
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03.07.2025 11:52 Ответить
Єта на балатах - "булка хлєба")
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03.07.2025 12:01 Ответить
булок у нас нема, хай їдять що дають.
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03.07.2025 12:06 Ответить
Вартові конкретно понаїдалися і сито ригають у слухаючи накабздона трєлі)
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03.07.2025 12:11 Ответить
Ядрёный хлопок в камішах поспел...
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03.07.2025 12:00 Ответить
кладовщику не позавидуешь)
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03.07.2025 12:44 Ответить
 
 