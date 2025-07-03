Дроны атаковали российские склады боеприпасов возле оккупированного Харцызска, - СБУ

Дроны Службы безопасности поразили склады боеприпасов российских войск в селе Большое Орехово вблизи оккупированного Харцызска в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы.

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